Приоритетите в работата на училищата в Казанлък бяха тема на работна среща между директори и общинското ръководство

Предизвикателствата пред ръководствата на учебните заведения и приоритетите в работата на училищата в Казанлък бяха тема на работна среща между общинското ръководство и директорите на училища в общината. Това съобщиха от местната администрация. На срещата присъстваха кметът Галина Стоянова и зам.-кметът по хуманитарни политики Сребра Касева, както и представители на всички 26 казанлъшки училища.

По време на срещата беше обсъдена евентуалната необходимост от промени в образователния процес, а Стоянова подчерта, че ще държи на строгия контрол, посочиха от администрацията. Проследено беше и изпълнението на проектите на Община Казанлък, свързани с ремонт и обновяване на материалната база в училищата.

Галина Стоянова, по чиято покана се състоя днешната среща, акцентира върху сигурността на децата, ограничаване на достъпа им до вредни субстанции и ефективните мерки за това. Като успешно средство за справяне с разпространението на наркотични вещества беше обсъдено и използването на мобилното приложение DrugSTOP.bg, служещо за подаване на анонимни сигнали за разпространение на наркотици.

След края на срещата по покана на кмета представителите на учебните заведения посетиха "Aрхеокомплекс “Долината на тракийските царе”.

Мобилното приложение DrugSTOP е разработено от казанлъшка фирма по идея на кмета. То беше създадено през септември 2023 г., а впоследствие беше представено и въведено и на територията на община Стара Загора.