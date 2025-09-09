С български хора и песни тази вечер бе открит традиционният есенен панаир в Разград

С български хора и песни тази вечер в Разград бе поставено началото на 32-рото издание на традиционния есенен панаир. Официално събитието откри кметът Добрин Добрев, като заедно с него на сцената излезе и зам.-кметът Зорница Евгениева.

Кметът поздрави всички жители и гости в празничния ден. Той изрази задоволство от засиления интерес към панаира както от търговците, така и от изложителите, и собствениците на атракциони. „Искам да благодаря на всеки един от тях за доверието, за това, че избраха да бъдат част от нашия празник. Искам да благодаря и на нашите партньори от лунапарка, които за поредна година помогнаха в организирането на богата и разнообразна програма“, каза още Добрев. Той пожела на всички приятни панаирни дни и да запазят само хубави емоции и спомени от празника.

В първата вечер на панаирната сцена излезе певицата Славка Калчева. Под звуците на нейните изпълнения, сред които любимата за поколения българи „Бяла роза“, пред сцена "Ронда" се извиха хора.

До 15 септември вечерните концерти ще поднесат на разградчани и гостите на града музика за всеки вкус, като на панаирната сцена ще се представят изпълнители от различни музикални жанрове.

Както всяка година алеите на Градския парк са оживени отново от павилиони и щандове с изделия на производители и фирми от цялата страна. За любителите на силните усещания са предложени повече от 15 атракциона, а за най-малките са обособени зони със забавления. Посетителите ще могат да запечатат спомените си от панаира и на фотокъта с есенна тематика.

„Харесва ми панаира. Всяка година го посещавам. Има музика и танци, забавления и за децата, и за възрастните. Има всичко на този наш Разградски панаир“, заяви за БТА Йонка Димитрова.

В амплоа на продавач на сергия беше ръководителят на школата по танци „Еми денс“ Емилия Петкова. Тя призова всички да дойдат на панаира, за да се забавляват.