Гръцката столица Атина ще има денонощен градски транспорт всяка събота от тази седмица

Петър Къдрев
Метрото в Атина. Снимка: Петър Къдрев, БТА
Атина,  
09.09.2025 20:00
От 13 септември в гръцката столица Атина ще има постоянен денонощен градски транспорт всяка събота, съобщава държавната телевизия ЕРТ.

В съобщение на гръцкото Министерство на инфраструктурата и транспорта се казва, че в съботни дни денонощно ще се движат линии 2 и 3 на метрото, трамваи Т6 и Т7, както и 10 избрани автобусни маршрута, които покриват ключови места в столичния регион.

От 22 ч. до 10 ч. влаковете на метрото ще се движат на интервали между 9 и 15 минути, а трамваите – от 12 до 25 минути.

Мотрисите по линията на метрото до международното летище „Елефтериос Венизелос“ в нощта на събота ще пътуват на всеки 36 минути. 

