Швеция стартира проект за музикален лиценз, позволяващ на изкуствения интелект да ползва чужди мелодии, но и да заплаща на авторите им

Шведската организация за музикални права въведе лиценз, който позволява на компаниите за изкуствен интелект да използват законно песни, защитени с авторски права за обучение на своите модели, предаде Ройтерс.

Ходът, обявен от групата за авторски права STIM, е в отговор на нарастващото използване на генеративен изкуствен интелект в творческите индустрии, което предизвика съдебни дела от изпълнители, автори и притежатели на авторските права. Лицензът, разработен от STIM, която представлява повече от 100 000 автори на песни, композитори и издатели на музика, позволява на системите с изкуствен интелект да се обучават върху произведения, защитени с авторски права, като същевременно плащат възнаграждения на създателите на музиката.

Според Международната конфедерация на дружествата на авторите и композиторите (CISAC), изкуственият интелект може да намали доходите на създателите на музика с до 24% до 2028 г.

„Показваме, че е възможно да се възприемат промени, без да се подкопава човешкото творчество. Това не е просто търговска инициатива, а план за справедливо възнаграждение и правна сигурност за фирмите с изкуствен интелект“, каза в изявление Лина Хейман - главен изпълнителен директор на STIM.

Швеция вече е определила индустриални стандарти за платформи като Спотифай и ТикТок, а новият лиценз включва задължителна технология за проследяване на генерираните от изкуствен интелект резултати, осигурявайки прозрачност и плащания за създателите. Songfox, стартираща фирма, базирана в Стокхолм, е първата компания, която работи по лиценза, позволявайки на потребителите да създават легални, генерирани от изкуствен интелект песни и кавъри.