Българският съюз по балнеология и СПА туризъм връчи годишните си награди на церемония в Правец

Българският съюз по балнеология и СПА туризъм (БСБСПА) връчи годишните си награди на церемония в Hyatt Regency Pravets Resort в Правец тази вечер.

Журито на наградите е в състав главният секретар на Европейската СПА асоциация Чила Мезоси, посланикът на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм Меглена Плугчиева, почетният консул на Германия в Пловдив и ПР експерт д-р Мариана Чолакова, генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев и водещият професор по белодробни болести Коста Костов.

Призът за най-добър петзвезден СПА хотел отиде при "Кашмир уелнес енд СПА хотел" във Велинград.

Наградата за най-добър морски петзвезден СПА хотел беше присъдена на "Каса ди фиоре медикъл и СПА" в Кранево.

Най-добър петзвезден планински СПА хотел стана "Санте СПА хотел" във Велинград.

Наградата за най-добър четиризвезден градски СПА хотел отиде при медикъл СПА хотел "Петте елемента" в град Сапарева баня.

Най-добър курортен петзвезден СПА хотел стана "Ейч Ви Ди Рейна дел мар" в Обзор.

Наградата за най-добър петзвезден СПА комплекс беше присъдена на "Гранд хотел Терме - Баня".

Отличието за най-добър петзвезден СПА и спорт комплекс отиде при "Терма вилидж СПА и спорт" в Кранево.

Награда за най-добра СПА концепция беше присъдена на "Кингс валей медикъл и СПА хотел" край Казанлък.

За най-добра медъкъл СПА концепция беше отличен "Гранд резорт Павел баня".

Наградата за най-добър четиризвезден медъкъл СПА хотел отиде при "Минерал Ягода" в Ягода.

Отличието за най-добър петзвезден медъкъл СПА хотел получи "Севтополис" в Павел баня.

Специална грамота за принос в развитието на общините "365 дни устойчив здравен туризъм" получиха общините Хисаря, Кюстендил, Сандански, Чепеларе, Сапарева баня, Велинград.

Доктор Огнян Софтов и доктор Светлозар Димитров бяха отличени за приноса им към здравния туризъм от страна на научната общност.