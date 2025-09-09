Барселона ще приеме Валенсия на стадион с 6 хиляди места заради ремонта на "Камп Ноу"

Барселона ще започне домакинските си мачове в Примера дивисион едва пред 6000 фенове на тренировъчния "Камп Ноу". Каталунците обявиха във вторник, че ще се изправят срещу Валенсия в неделя на стадион "Йохан Кройф", част от тренировъчните бази на клуба в покрайнините на града.

Ремонтът на клубния стадион "Камп Ноу" закъсня с над девет месеца, принуждавайки "синьо-червените" да намерят временно решение. Малкият капацитет от 6000 места изискваше от Ла Лига да предоставят на Барса специално изключение от правилата, изискващи клубовете от елита да имат минимален капацитет от 15 000 места.

Бяха проведени специални инспекции на стадион "Йохан Кройф", а инсталирането на система за водеоповторения се превърна в задължително условия за провеждането на двубоя срещу Валенсия в края на седмицата.

От ръководството на Барселона се надяваха да играят на своя "Камп Ноу", но с намален капацитет от 27 000 места, но Общинският съвет на града не издадоха необходимите разрешителни.

Барса домакинстваше на олимпийския стадион през последните няколко сезона, но проведен наскоро концерт остави тревния терен в изключително лошо състояние.