Барселона обяви, че искането за завръщане на "Камп Ноу" за мача срещу Реал Сосиедад в неделя е отхвърлено

Ръководството на испанския футболен тим Барселона заяви, че искането за разрешение отборът да се върне на стадион "Камп Ноу" за мача от Ла Лига срещу Реал Сосиедад в неделя е отхвърлено, като Градският съвет е подчертал проблеми с безопасността и сигурността на обновеното съоръжение.

От Барселона се надяваха да се върнат на "Камп Ноу" при намален капацитет и 27 000 зрители, но не успяха да получат необходимите разрешителни, пише агенция "Ройтерс".

Вместо това клубът ще бъде домакин на мача на Олимпийския стадион "Луис Компанис" в Монтжуик, където игра през сезони 2023/2024 и 2024/2025, като ремонтните дейности на "Камп Ноу" вече изостават с девет месеца.

"Забелязахме различни елементи, които трябва да бъдат поправени и които оказват влияние върху безопасността и сигурността на стадиона", заяви след заседанието началникът на Гражданската защита в града Себастия Масаге.

Барселона трябваше да започне домакинската си кампания в Ла Лига на "Естади Йохан Кройф" в собствения си тренировъчен комплекс, където само 6000 фенове присъстваха на двубоя срещу Валенсия на 14 септември, след като концерт на Пост Малоун остави терена на "Луис Компанис" в лошо състояние.

"Клубът в момента работи по новите изменения, които съветът посочи", се казва в изявление на тима.

Каталунският гранд обяви по-рано, че мачът от основната фаза на Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен на 1 октомври също ще се проведе на "Луис Компанис".

Отборът на Барселона заема второ място в Ла Лига, изоставайки от лидера Реал Мадрид с пет точки, но и с един изигран мач по-малко.