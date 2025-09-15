Подробно търсене

Христо Бонински
Барселона вкара шест гола на Валенсия на стадион "Йохан Кройф"
Снимка: AP Photo/Joan Monfort
Барселона,  
15.09.2025 07:27
 (БТА)

Отборът на Барселона, който все още чака да се върне на реконструиращия се стадион "Камп Ноу", записа категорична победа с 6:0 над Валенсия в първото си домакинство на стадион "Йохан Кройф" пред едва 6000 зрители.

Четири дни преди старта на участието си в Шампионската лига срещу Нюкасъл, Барселона предложи офанзивен фестивал, благодарение на който се изкачи на второ място в класирането. По две попадения отбелязаха Фермин Лопес, бразилската звезда Рафиня и голмайсторът Роберт Левандовски.

Барселона показа убедително игра, въпреки отсъствията на Ламин Ямал, Френки де Йонг и Алехандро Балде.

Барса се надява, че може да се върне на своя "Камп Ноу" с ограничен капацитет от 27 000 места още в следващия домакински мач срещу Хетафе. Но клубът все още не е получил необходимите разрешения от кметството на града. 
 

Първенство на Испания по футбол, срещи от четвъртия кръг на Ла Лига: 

Барселона - Валенсия         - 6:0
Селта - Жирона               - 1:1 
Леванте - Бетис              - 2:2
Осасуна - Райо Валекано      - 2:0

днес:
Еспаньол - Майорка

от събота:
Хетафе - Овиедо             - 2:0
Реал Сосиедад - Реал Мадрид - 1:2
Атлетик Билбао - Алавес     - 0:1
Атлетико Мадрид - Виляреал  - 2:0

от петък:
Севиля - Елче - 2:2

В класирането води Реал Мадрид с 12 точки, следван от Барселона с 10, Хетафе и Атлетик Билбао с по 9 пункта, Виляреал, Еспаньол и Алавес имат по 7.

