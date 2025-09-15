Барселона вкара шест гола на Валенсия на стадион "Йохан Кройф"

Отборът на Барселона, който все още чака да се върне на реконструиращия се стадион "Камп Ноу", записа категорична победа с 6:0 над Валенсия в първото си домакинство на стадион "Йохан Кройф" пред едва 6000 зрители.

Четири дни преди старта на участието си в Шампионската лига срещу Нюкасъл, Барселона предложи офанзивен фестивал, благодарение на който се изкачи на второ място в класирането. По две попадения отбелязаха Фермин Лопес, бразилската звезда Рафиня и голмайсторът Роберт Левандовски.

Барселона показа убедително игра, въпреки отсъствията на Ламин Ямал, Френки де Йонг и Алехандро Балде.

Барса се надява, че може да се върне на своя "Камп Ноу" с ограничен капацитет от 27 000 места още в следващия домакински мач срещу Хетафе. Но клубът все още не е получил необходимите разрешения от кметството на града.



Първенство на Испания по футбол, срещи от четвъртия кръг на Ла Лига:

Барселона - Валенсия - 6:0 Селта - Жирона - 1:1 Леванте - Бетис - 2:2 Осасуна - Райо Валекано - 2:0 днес: Еспаньол - Майорка от събота: Хетафе - Овиедо - 2:0 Реал Сосиедад - Реал Мадрид - 1:2 Атлетик Билбао - Алавес - 0:1 Атлетико Мадрид - Виляреал - 2:0 от петък: Севиля - Елче - 2:2 В класирането води Реал Мадрид с 12 точки, следван от Барселона с 10, Хетафе и Атлетик Билбао с по 9 пункта, Виляреал, Еспаньол и Алавес имат по 7.