Реал Мадрид спечели срещу Реал Сосиедад с десет души при гостуването си в Ла Лига

Отборът на Реал Мадрид спечели изключително ценна победа над Реал Сосиедад с 2:1 в Сан Себастиан. Успехът е ценен, защото тимът на Шаби Алонсо игра в две/трети от мача с десет души на терена, след като бе изгонен с директен червен картон централния защитник Дийн Хойсен.

Преди това Килиан Мбапе отново затвърди чудесната си форма, след като избяга от защитата на домакините от Сан Себастиан и откри резултата за Реал в 12-ата минута. Турският национал Арда Гюлер направи 2:0 в последната минута на първата част, когато тимът вече бе останал с десет души на терена. Гюлер вкара и във втората минута на мача, но тогава попадението не бе зачетено заради положение на засади.

Кралския клуб страда след почивката, но Реал Сосиедад стигна само до едно попадение чрез национала Микел Оярсабал от дузпа в 56-ата минута.

Така Реал има пълен актив в Ла Лига от 12 точки от 4 мача и е едноличен лидер в класирането. Реал Сосиедад е едва на 17-а позиция с две точки от четири срещи.

Във вторник Реал Мадрид посреща Олимпик Марсилия в първия кръг на Шампионската лига.



Първенство на Испания по футбол, срещи от четвъртия кръг на Ла Лига:

Хетафе – Овиедо - 2:0 Реал Сосиедад – Реал Мадрид - 1:2 по-късно днес: Атлетик Билбао – Алавес Атлетико Мадрид – Виляреал неделя: Селта – Жирона Леванте – Бетис Осасуна – Райо Валекано Барселона – Валенсия понеделник: Еспаньол - Майорка от петък: Севиля – Елче – 2:2 В класирането води Реал Мадрид с 12 точки, следван от Хетафе и Атлетик Билбао с по 9 точки, Виляреал, Барселано и Еспаньор имат по 7.