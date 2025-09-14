Подробно търсене

Бетис стигна до равенство срещу Леванте, Селта Виго и Жирона също не се победиха

Христо Бонински
Снимка: Adam Davy/PA via AP
Валенсия,  
14.09.2025 19:34
 (БТА)

Бетис стигна до точката при гостуването си на Леванте, като навакса изоставане от 0:2 и в крайна сметка стигна до 2:2 в края на срещата от Ла Лига. Домакините от Валенсия поведоха с 2:0 още до десетата минута с попадения на Иван Ромеро и Ета Ейонг. Бетис реагира веднага, но гол на Серхи Алтимира не бе зачетен заради положение на засада. Гостите от Севиля все пак се върнаха в мача в добавеното време на първата част, когато Кучо Ернандес направи 2:1 след асистенция на Алтимира. В 81-вата минута Пабло Форналс се възползва от подаване на Абдел Езалзули и подпечата точката за тима си. Бетис е на девета позиция в класирането с 6 точки, а Леванте е в зоната на изпадащите само с един пункт по момента.

В по-ранен мач през деня Селта Виго, който ще бъде съперник на Лудогорец в Лига Европа, завърши 1:1 с Жирона у дома. Украинецът Владислав Ванат изведе гостите напред в резултата в 12-ата минута. Селта трудно се спаси от загубата, като в добавеното време на мача Борха Иглесиас успя да вкара от дузпа. Гълисийците са 14-и в подреждането с 4 точки, а тимът на Жирона е на последното място само с точка и ужасна голова разлика - 2:11. 


Първенство на Испания по футбол, срещи от четвъртия кръг на Ла Лига: 

Селта – Жирона               - 1:1 
Леванте – Бетис              - 2:2

по-късно днес:
Осасуна – Райо Валекано
Барселона – Валенсия

утре:
Еспаньол - Майорка




от събота:
Хетафе – Овиедо             - 2:0
Реал Сосиедад – Реал Мадрид - 1:2
Атлетик Билбао – Алавес     - 0:1
Атлетико Мадрид – Виляреал  – 2:0

днес:
Селта – Жирона 
Леванте – Бетис
Осасуна – Райо Валекано
Барселона – Валенсия

понеделник:
Еспаньол - Майорка

от петък:
Севиля – Елче – 2:2

В класирането води Реал Мадрид с 12 точки, следван от Хетафе и Атлетик Билбао с по 9 пункта, Виляреал, Барселона, Еспаньол и Алавес имат по 7.

/ХБ/

Свързани новини

13.09.2025 21:52

Алавес сложи край на серията без поражение на Атлетик (Билбао) и постигна първа победа като гост над този съперник от 20 години

Алавес сложи край на 20-годишното си чакане за победа като гост в Ла Лига срещу Атлетик (Билбао), който приключи и перфектната си серия от началото на сезона след 0:1 в 4-ия кръг в Примера. Автогол на опитния Алекс Беренгуер в 64-ата минута раздели
13.09.2025 19:33

Реал Мадрид спечели срещу Реал Сосиедад с десет души при гостуването си в Ла Лига

Отборът на Реал Мадрид спечели изключително ценна победа над Реал Сосиедад с 2:1 в Сан Себастиан. Успехът е ценен, защото тимът на Шаби Алонсо игра в две/трети от мача с десет души на терена, след като бе изгонен с директен червен картон централния
13.09.2025 17:30

Хетафе постигна домакинска победа над новака Овиедо и излезе на 3-о място в Примера дивисион

Хетафе излезе на 3-о място в Примера дивисион, след като в среща от 4-ия кръг победи с 2:0 новака Овиедо. И двете попадения паднаха в добавеното време на първата част, реализирани от Марио Мартин и Борха Майорал. Гостите завършиха мача с десет души,

