Бетис стигна до равенство срещу Леванте, Селта Виго и Жирона също не се победиха

Бетис стигна до точката при гостуването си на Леванте, като навакса изоставане от 0:2 и в крайна сметка стигна до 2:2 в края на срещата от Ла Лига. Домакините от Валенсия поведоха с 2:0 още до десетата минута с попадения на Иван Ромеро и Ета Ейонг. Бетис реагира веднага, но гол на Серхи Алтимира не бе зачетен заради положение на засада. Гостите от Севиля все пак се върнаха в мача в добавеното време на първата част, когато Кучо Ернандес направи 2:1 след асистенция на Алтимира. В 81-вата минута Пабло Форналс се възползва от подаване на Абдел Езалзули и подпечата точката за тима си. Бетис е на девета позиция в класирането с 6 точки, а Леванте е в зоната на изпадащите само с един пункт по момента.

В по-ранен мач през деня Селта Виго, който ще бъде съперник на Лудогорец в Лига Европа, завърши 1:1 с Жирона у дома. Украинецът Владислав Ванат изведе гостите напред в резултата в 12-ата минута. Селта трудно се спаси от загубата, като в добавеното време на мача Борха Иглесиас успя да вкара от дузпа. Гълисийците са 14-и в подреждането с 4 точки, а тимът на Жирона е на последното място само с точка и ужасна голова разлика - 2:11.



Първенство на Испания по футбол, срещи от четвъртия кръг на Ла Лига:

Селта – Жирона - 1:1 Леванте – Бетис - 2:2 по-късно днес: Осасуна – Райо Валекано Барселона – Валенсия утре: Еспаньол - Майорка от събота: Хетафе – Овиедо - 2:0 Реал Сосиедад – Реал Мадрид - 1:2 Атлетик Билбао – Алавес - 0:1 Атлетико Мадрид – Виляреал – 2:0 днес: Селта – Жирона Леванте – Бетис Осасуна – Райо Валекано Барселона – Валенсия понеделник: Еспаньол - Майорка от петък: Севиля – Елче – 2:2 В класирането води Реал Мадрид с 12 точки, следван от Хетафе и Атлетик Билбао с по 9 пункта, Виляреал, Барселона, Еспаньол и Алавес имат по 7.