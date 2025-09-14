Подробно търсене

Атлетико Мадрид измъкна дербито с Виляреал

Боян Денчев
снимка: АР, Gregory Bull
Мадрид,  
14.09.2025 09:22
 (БТА)

Атлетико Мадрид записа първи успех през този сезон, след като спечели с 2:0 като домакин на Виляреал в 4-ия кръг на Ла Лига.

Футболистите на Диего Симеоне откриха резултата още в 9-ата минута. Тогава Хулиан Алварес пресече пас на Серхи Кардона в наказателното поле и веднага подаде топката на Пабло Бариос, който я прати в мрежата.

Виляреал пропусна да изравни преди почивката чрез Николо Пепе, който прати топката в напречната греда от пряк свободен удар.

В 52-ата минута Атлетико стигна до втори гол. Тогава Маркос Йоренте отне топката в своята половина, направи голям пробег и накрая я центрира, а Николас Гонсалес отбеляза дебютното си попадение със своя изстрел с глава.



Първенство на Испания по футбол, срещи от четвъртия кръг на Ла Лига: 

Хетафе – Овиедо             - 2:0
Реал Сосиедад – Реал Мадрид - 1:2
Атлетик Билбао – Алавес     - 0:1
Атлетико Мадрид – Виляреал  – 2:0

днес:
Селта – Жирона 
Леванте – Бетис
Осасуна – Райо Валекано
Барселона – Валенсия

понеделник:
Еспаньол - Майорка

от петък:
Севиля – Елче – 2:2

В класирането води Реал Мадрид с 12 точки, следван от Хетафе и Атлетик Билбао с по 9 пункта, Виляреал, Барселона, Еспаньол и Алавес имат по 7.

/БД/

