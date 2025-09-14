Подробно търсене

Осасуна постигна успех срещу Райо Валекано в четвъртия кръг на Ла Лига

Христо Бонински
Снимка: AP Photo/Manu Fernandez
Памплона,  
14.09.2025 21:29
 (БТА)

Отборът на Осасуна победи Райо Валекано с 2:0 в мач от четвъртия кръг на Ла Лига, игран в Памплона.

Раул Гарсия откри резултата за баския тим още в 15-ата минута, след като се пребори за спорна топка в наказателното поле и я прати под гредата на вратата на Аугусто Батая.

В 77-ата минута Йон Монкайола подаде пас с копване на топката към Икер Бенито и последният с незабавен удар в левия долен ъгъл направи 2:0.

Благодарение на трите точки Осасуна се изкачи на девето място в класирането с 6 точки. Райо Валекано е пет позиции по-надолу с 4 пункта.  

Първенство на Испания по футбол, срещи от четвъртия кръг на Ла Лига: 

Селта - Жирона               - 1:1 
Леванте - Бетис              - 2:2
Осасуна - Райо Валекано      - 2:0

по-късно днес:
Барселона - Валенсия

утре:
Еспаньол - Майорка

от събота:
Хетафе - Овиедо             - 2:0
Реал Сосиедад - Реал Мадрид - 1:2
Атлетик Билбао - Алавес     - 0:1
Атлетико Мадрид - Виляреал  - 2:0

от петък:
Севиля - Елче - 2:2

В класирането води Реал Мадрид с 12 точки, следван от Хетафе и Атлетик Билбао с по 9 пункта, Виляреал, Барселона, Еспаньол и Алавес имат по 7.

/ХБ/

