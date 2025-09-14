Осасуна постигна успех срещу Райо Валекано в четвъртия кръг на Ла Лига

Отборът на Осасуна победи Райо Валекано с 2:0 в мач от четвъртия кръг на Ла Лига, игран в Памплона.

Раул Гарсия откри резултата за баския тим още в 15-ата минута, след като се пребори за спорна топка в наказателното поле и я прати под гредата на вратата на Аугусто Батая.

В 77-ата минута Йон Монкайола подаде пас с копване на топката към Икер Бенито и последният с незабавен удар в левия долен ъгъл направи 2:0.

Благодарение на трите точки Осасуна се изкачи на девето място в класирането с 6 точки. Райо Валекано е пет позиции по-надолу с 4 пункта.

Първенство на Испания по футбол, срещи от четвъртия кръг на Ла Лига:

Селта - Жирона - 1:1 Леванте - Бетис - 2:2 Осасуна - Райо Валекано - 2:0 по-късно днес: Барселона - Валенсия утре: Еспаньол - Майорка от събота: Хетафе - Овиедо - 2:0 Реал Сосиедад - Реал Мадрид - 1:2 Атлетик Билбао - Алавес - 0:1 Атлетико Мадрид - Виляреал - 2:0 от петък: Севиля - Елче - 2:2 В класирането води Реал Мадрид с 12 точки, следван от Хетафе и Атлетик Билбао с по 9 пункта, Виляреал, Барселона, Еспаньол и Алавес имат по 7.