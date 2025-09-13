Алавес сложи край на серията без поражение на Атлетик (Билбао) и постигна първа победа като гост над този съперник от 20 години

Алавес сложи край на 20-годишното си чакане за победа като гост в Ла Лига срещу Атлетик (Билбао), който приключи и перфектната си серия от началото на сезона след 0:1 в 4-ия кръг в Примера.

Автогол на опитния Алекс Беренгуер в 64-ата минута раздели точките за гостите, които събират 7 точки и се изкачват на 7-ото място. Баските от Билбао са 3-и с 9 точки, като слязоха едно място надолу след победата на Хетафе над Овиедо по-рано днес. Реал (Мадрид) е с пълен актив от 12 точки на върха.

Атлетик (Билбао) беше без старши треньора си Ернесто Валверде край страничната линия, който изтърпява наказание от четири мача лишаване от права. И вероятно от трибуните като зрител е бил разочарован да гледа първото полувреме, тъй като тимът му изобщо не успя да се справи със защитата на синьо-белите. Домакините трябваше да чакат до 42-ата минута за първия удар към вратата в мача, като пробивът на Микел Хаурехизар от разстояние принуди Антонио Сивера да направи първото си реално спасяване в мача.

Но явно и гостите бяха недоволни от развоя на първата част, защото на почивката те направиха три промени. Един от резервите – Денис Суарес центрира в наказателното поле в 64-ата минута, а топката беше отклонена от Беренгуер, прехвърляйки безпомощния Унай Симон и да падне на далечната греда.

Разочарованието нарасна на стадиона, когато Инаки Уилямс пропусна великолепна възможност да отбележи почти мигновено изравняване, изпращайки удара си с глава в аут. С наближаването на края на мача стана ясно, че на Атлетик им липсват услугите на брата на Инаки, Нико Уилямс , който получи мускулна контузия по време на мач за националния отбор на Испания. Но и при това положение играчите на Алавес демонстрираха дисциплина и организирано отбиха атаките на домакините.

Първенство на Испания по футбол, срещи от четвъртия кръг на Ла Лига: Хетафе – Овиедо - 2:0 Реал Сосиедад – Реал Мадрид - 1:2 Атлетик Билбао – Алавес - 0:1 по-късно днес: Атлетико Мадрид – Виляреал неделя: Селта – Жирона Леванте – Бетис Осасуна – Райо Валекано Барселона – Валенсия понеделник: Еспаньол - Майорка от петък: Севиля – Елче – 2:2 В класирането води Реал Мадрид с 12 точки, следван от Хетафе и Атлетик Билбао с по 9 точки,

Виляреал, Барселона, Еспаньол и Алавес имат по 7.