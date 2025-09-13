Подробно търсене

Хетафе постигна домакинска победа над новака Овиедо и излезе на 3-о място в Примера дивисион

Атанас Василев
Снимка: AP Photo/Manu Fernandez
Мадрид,  
13.09.2025 17:30
 (БТА)

Хетафе излезе на 3-о място в Примера дивисион, след като в среща от 4-ия кръг победи с 2:0 новака Овиедо. И двете попадения паднаха в добавеното време на първата част, реализирани от Марио Мартин и Борха Майорал. Гостите завършиха мача с десет души, след като Федерико Виняс беше отстранен от игра 10 минути преди края заради груб фаул.

Тимът от Мадрид събра 9 точки, но изостава по голова разлика от Реал (Мадрид), който играе по-късно днес, и от Атлетик (Билбао) и така остава на 3-ото място за момента.

Домакините владееха топката през по-голямата част от срещата, а в 4-ата минута на добавеното време на първите 45 Мартин откри след подаване на Луис Мия и удар с глава.

Само след две минути гостите можеха да изравнят, но мощният изстрел на Алберто Рейна от границата на наказателното поле срещна горната греда.

В 9-ата от 11-те добавени минути се стигна до 2:0, когато Борха Майорал засече центриране от ъглов удар на Луис Мия.

Първенство на Испания по футбол, срещи от четвъртия кръг на Ла Лига: 
Хетафе – Овиедо     - 2:0

по-късно днес:
Реал Сосиедад – Реал Мадрид
Атлетик Билбао – Алавес
Атлетико Мадрид – Виляреал

неделя:
Селта – Жирона 
Леванте – Бетис
Осасуна – Райо Валекано
Барселона – Валенсия

понеделник:
Еспаньол - Майорка

от петък:
Севиля – Елче – 2:2

В класирането водят Реал Мадрид, 
Атлетик Билбао и Хетафе са на върха с по 9 точки. Овиедо е на 15-о място с 3.

/АВ/

Към 17:54 на 13.09.2025 Новините от днес

