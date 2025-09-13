Хетафе постигна домакинска победа над новака Овиедо и излезе на 3-о място в Примера дивисион

Хетафе излезе на 3-о място в Примера дивисион, след като в среща от 4-ия кръг победи с 2:0 новака Овиедо. И двете попадения паднаха в добавеното време на първата част, реализирани от Марио Мартин и Борха Майорал. Гостите завършиха мача с десет души, след като Федерико Виняс беше отстранен от игра 10 минути преди края заради груб фаул.

Тимът от Мадрид събра 9 точки, но изостава по голова разлика от Реал (Мадрид), който играе по-късно днес, и от Атлетик (Билбао) и така остава на 3-ото място за момента.

Домакините владееха топката през по-голямата част от срещата, а в 4-ата минута на добавеното време на първите 45 Мартин откри след подаване на Луис Мия и удар с глава.

Само след две минути гостите можеха да изравнят, но мощният изстрел на Алберто Рейна от границата на наказателното поле срещна горната греда.

В 9-ата от 11-те добавени минути се стигна до 2:0, когато Борха Майорал засече центриране от ъглов удар на Луис Мия.

Първенство на Испания по футбол, срещи от четвъртия кръг на Ла Лига: Хетафе – Овиедо - 2:0 по-късно днес: Реал Сосиедад – Реал Мадрид Атлетик Билбао – Алавес Атлетико Мадрид – Виляреал неделя: Селта – Жирона Леванте – Бетис Осасуна – Райо Валекано Барселона – Валенсия понеделник: Еспаньол - Майорка от петък: Севиля – Елче – 2:2 В класирането водят Реал Мадрид,

Атлетик Билбао и Хетафе са на върха с по 9 точки. Овиедо е на 15-о място с 3.