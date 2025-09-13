Севиля и Елче завършиха наравно в среща от испанското футболно първенство

Севиля и Елче завършиха 2:2 в среща от 4-тия кръг на Ла Лига. Така гостите от Елче продължиха добрата си серия без загуба от началото на първенството и се намират на 6-то място в класирането.

Севиля поведе в резултата в 28-ата минута с красив гол на Исаак Ромеро, който с удар от въздуха от границата на наказателното поле не остави шансове на противниковия страж. Швейцарският национал Рубен Варгас направи асистенцията.

Елче показа класа през второто полувреме, когато Мартим Нето проби отляво и намери непокрит Андре Силва, а той от няколко метра изравни. В 70-ата минута Рафа Мир направи пълен обрат, след като бе точен от пряк свободен удар.

Севиля все пак стигна до равенството в 85-ата минута, когато резервата Жерард Фернандес получи пас с пета от новото попълнение Алексис Санчес и с мощен удар прати топката под гредата.





Срещи от четвъртия кръг на Ла Лига: Севиля – Елче – 2:2 днес: Хетафе – Овиедо Реал Сосиедад – Реал Мадрид Атлетик Билбао – Алавес Атлетико Мадрид – Виляреал неделя: Селта – Жирона Леванте – Бетис Осасуна – Райо Валекано Барселона – Валенсия понеделник: Еспаньол - Майорка В класирането водят Реал Мадрид и Атлетик Билбао с по 9 точки.