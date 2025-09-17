Барселона ще бъде без Ламин Ямал срещу Нюкасъл в първия си мач от Шампионската лига за сезона

Барселона ще бъде без Ламин Ямал за първия си мач от тазгодишното издание на Шампионската лига срещу Нюкасъл, но ще разчита на завръщането на Френки де Йонг след лечение на контузия, съобщават от испанския клуб в сряда. Групата на старши треньора на каталунците Ханзи Флик беше обявена в сряда сутринта, точно преди заминаването за Англия за двубоя срещу "черно-белите".

Намиращият се в добра форма испански нападател Ямал не е в състава, защото продължава възстановяването си от проблем със слабините, който го принуди да пропусне победата с 6:0 срещу Валенсия в Примера дивисион миналата неделя. Звездата на испанския футбол има травма след двубоите на "ла фурия" с България и Турция от световните квалификации.

18-годишният футболист ще остане в Испания, за да работи върху физическата си форма преди срещата с Хетафе в края на тази седмица.

Нидерландският халф Де Йонг се завърна от лагера на националния отбор на своята родина с проблем в слабините, но ще може да участва в двубоя на стадион "Сейнт Джеймсис Парк" утре вечер.

Левият краен защитник Алехандро Балде и полузащитникът Гави не пътуват за Североизточна Англия заради контузии.