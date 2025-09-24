Подробно търсене

Треньорът на Барселона Ханзи Флик: "Няма да ни бъде лесно заради контузията на Гави"

Треньорът на Барселона Ханзи Флик: "Няма да ни бъде лесно заради контузията на Гави"
Треньорът на Барселона Ханзи Флик: "Няма да ни бъде лесно заради контузията на Гави"
снимка: Owen Humphreys/PA via AP
Барселона,  
24.09.2025 17:32
Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик не скри, че контузията на полузащитника Гави е проблем за отбора.

21-годишният Гави ще отсъства от игра до пет месеца, след като претърпя операция на коляното.

"Няма да ни бъде лесно заради травмата на Гави, тъй като той внася много качество в състава. Но ние всички ще му помогнем да се върне на нивото, на което знаем, че може да бъде. Той е много млад и цялата му кариера е пред него. Важно е да се концентрира именно върху това", коментира Флик на пресконференция преди утрешния двубой на Барселона срещу Овиедо в Ла Лига.

"Тимът на Овиедо е много смел. Харесва ми как играе. За нас е важно да демонстрираме интензивност, както и до момента", продължи наставникът на каталунския гранд.

"Доволен съм от това, което виждам на тренировките. Виждам доста качество. Ще се концентрираме върху това да печелим мачовете си и няма да гледаме прекалено напред", допълни Ханзи Флик.

