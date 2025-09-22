Подробно търсене

Барселона надигра Хетафе в испанската Ла Лига

Мирослав Димитров
AP Photo/Joan Monfort
Барселона,  
22.09.2025 08:06
 (БТА)

Отборът на Барселона победи гостуващия Хетафе с 3:0 в среща от 5-ия кръг на испанската Ла Лига. 

Срещата отново се игра на "Йохан Кройф Арена", където се събират едва 6000 зрители, тъй като реновираният клубен стадион Камп Ноу все още не е получил лиценз да  приема мачове. 

Феран Торес поведе Барса към успеха с два гола до почивката, а през втората част Дани Олмо оформи класическата победа. 

Барселона заема второ място в класирането с 13 точки, две по-малко от лидера Реал Мадрид.

Първенство на Испания по футбол, срещи от петия кръг:

Райо Валекано - Селта       - 1:1
Майорка - Атлетико Мадрид   - 1:1
Елче - Овиедо               - 1:0

Барселона - Хетафе  - 3:0

от събота:
Жирона - Леванте            - 0:4
Реал Мадрид - Еспаньол      - 2:0
Алавес - Севиля             - 1:2
Виляреал - Осасуна          - 2:1 
Валенсия - Атлетик Билбао   - 2:0

от петък:
Бетис - Сосиедад            - 3:1

В класирането начело е Реал Мадрид с 15 точки, следван от Барселона 13, 
Виляреал и Еспаньол с по 10, Елче, Бетис, Хетафе и Атлетик Билбао по 9 и др.

/МД/

