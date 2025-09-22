Барселона надигра Хетафе в испанската Ла Лига

site.btaБарселона надигра Хетафе в испанската Ла Лига
Отборът на Барселона победи гостуващия Хетафе с 3:0 в среща от 5-ия кръг на испанската Ла Лига.
Срещата отново се игра на "Йохан Кройф Арена", където се събират едва 6000 зрители, тъй като реновираният клубен стадион Камп Ноу все още не е получил лиценз да приема мачове.
Феран Торес поведе Барса към успеха с два гола до почивката, а през втората част Дани Олмо оформи класическата победа.
Барселона заема второ място в класирането с 13 точки, две по-малко от лидера Реал Мадрид.
Първенство на Испания по футбол, срещи от петия кръг:
Райо Валекано - Селта - 1:1
Майорка - Атлетико Мадрид - 1:1
Елче - Овиедо - 1:0
Барселона - Хетафе - 3:0
от събота:
Жирона - Леванте - 0:4
Реал Мадрид - Еспаньол - 2:0
Алавес - Севиля - 1:2
Виляреал - Осасуна - 2:1
Валенсия - Атлетик Билбао - 2:0
от петък:
Бетис - Сосиедад - 3:1
В класирането начело е Реал Мадрид с 15 точки, следван от Барселона 13,
Виляреал и Еспаньол с по 10, Елче, Бетис, Хетафе и Атлетик Билбао по 9 и др.
