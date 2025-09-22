Барселона надигра Хетафе в испанската Ла Лига

Отборът на Барселона победи гостуващия Хетафе с 3:0 в среща от 5-ия кръг на испанската Ла Лига.

Срещата отново се игра на "Йохан Кройф Арена", където се събират едва 6000 зрители, тъй като реновираният клубен стадион Камп Ноу все още не е получил лиценз да приема мачове.

Феран Торес поведе Барса към успеха с два гола до почивката, а през втората част Дани Олмо оформи класическата победа.

Барселона заема второ място в класирането с 13 точки, две по-малко от лидера Реал Мадрид.

Първенство на Испания по футбол, срещи от петия кръг:

Райо Валекано - Селта - 1:1

Майорка - Атлетико Мадрид - 1:1

Елче - Овиедо - 1:0

Барселона - Хетафе - 3:0

от събота:

Жирона - Леванте - 0:4

Реал Мадрид - Еспаньол - 2:0

Алавес - Севиля - 1:2

Виляреал - Осасуна - 2:1

Валенсия - Атлетик Билбао - 2:0

от петък:

Бетис - Сосиедад - 3:1

В класирането начело е Реал Мадрид с 15 точки, следван от Барселона 13,

Виляреал и Еспаньол с по 10, Елче, Бетис, Хетафе и Атлетик Билбао по 9 и др.