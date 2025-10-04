Парад на духовите оркестри ще се състои в Панагюрище

Парад на духовите оркестри започва днес, 4 октомври, от 11:00 часа на централния площад „20-ти април“ в Панагюрище, съобщиха от Народно читалище (НЧ) „Виделина – 1865“.

Събитието е част от честванията на 160 години на читалището и включва изпълнения на духов оркестър „Делчо Радивчев“ – Панагюрище, Младежкия духов оркестър към НЧ „Виделина – 1865“, духов оркестър „Стефан Стефанов“ – Елин Пелин и духов оркестър от Перник. Участие ще вземе и мажоретният състав от Елин Пелин.

Всеки оркестър ще представи 20-минутна програма, а финалът ще бъде с общо изпълнение на „Дунавско хоро“. При лошо време парадът ще се проведе в театралната зала на читалището.

НЧ „Виделина – 1865“ е едно от най-старите читалища в България, чието настоятелство е взело дейно участие в подготовката и провеждането на Априлското въстание.

Представителният духов оркестър към НЧ „Виделина“ е създаден през 1953 година от Делчо Радивчев. През годините се утвърждава като емблема на читалището и града, отличен с „Почетен знак за заслуги към Панагюрище“.