Подробно търсене

„Камералия“ 2025 започва с фламенко спектакъла „Carísimo – Фламенко магия“

Ваня Сухарова
София,  
04.10.2025 07:20
 (БТА)

Международният камерен фестивал „Камералия“ се открива днес, 4 октомври, в Софийската градска художествена галерия с фламенко спектакъла „Carísimo – Фламенко магия“ на китариста Хуан Рамон Каро, певицата Антония Контрерас и танцьорката Кармен Камачо, съобщиха организаторите. Концертът е в партньорство с Посолството на Испания и е първо гостуване в България на тези изключителни артисти.

Седмото издание на форума ще продължи до 27 октомври. В програмата има четири концерта, като фламенкото открива, а джазът закрива. Останалите два концерта са от класическа музика.

„Камералия“ 2025 отново съчетава различни жанрове – от класиката до фламенко и джаз – и продължава да разширява представите за камерната музика. Това каза Людмил Ангелов, основател и артистичен директор на фестивала на пресконференция в Националния пресклуб на БТА.

Седмото издание на форума ще продължи до 27 октомври. В програмата има четири концерта, като фламенкото открива, а джазът закрива. Останалите два концерта са от класическа музика.

Програмата продължава на 12 октомври с дебютния концерт на клавирното трио „Асай“ (Георги Райчев - цигулка, Тодор  Иванов - виолончело и Петър Дюлгеров - пиано). Идеята за такива дебютни концерти вече не е новост, ние от няколко години искаме да предоставим възможността на млади изпълнители да се изявят пред софийската публика и да участват в нашия фестивал, каза Людмил Ангелов. Той уточни, че събитието е в партньорство с Нов български университет, където тези млади музиканти са били на уъркшоп при него и това е своеобразна награда, която получават. По думите му триото ще представи трудни творби - от Шуберт и Менделсон.

На 15 октомври Людмил Ангелов ще си партнира с флейтистката Луиза Село на сцената на СГХГ. Той посочи, че Село е изпълнителка, позната на световните сцени, много активно концертираща, споделяща като камерен партньор сцена с много големи музиканти. „За мен е изключително удоволствие, че за първи път ще мога да свиря заедно с нея“, каза Ангелов. Концертът е организиран с подкрепата на Италианския културен институт.

Фестивалът ще завърши на 27 октомври с голям джазов концерт в Националната музикална академия – Биг бендът на Националната музикална академия (НМА) под диригентството на Михаил Йосифов, заедно със специалните гости Карендра Деврооп (саксофонист от Южна Африка) и българския джаз пианист Константин Костов. Събитието е в партньорство с НМА и ще бъде със свободен вход. 

Карендра Деврооп и Константин Костов ще проведат и майсторски класове за студентите на академията.

Фестивалът „Камералия“ се организира от фондация „Пиано екстраваганца“. Наред с подготвянето на фестивалната програма, една от важните цели на фондацията е и възстановяване на световното музикално наследство, посредством събиране на редки музикални партитури и тяхното изпълнение на фестивала „Пиано екстраваганца“. Основател и артистичен директор е маестро Людмил Ангелов.

/ВБ / ТС/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

04.10.2024 15:15

Италианското камерно дуо Дженаро Кардарополи – Алберто Феро гостува в четвъртия концерт от „Камералия“

Италианското камерно дуо Дженаро Кардарополи (цигулка) и Алберто Феро (пиано) гостува в четвъртия концерт от „Камералия“, съобщават от фестивала, организиран от маестро Людмил Ангелов. Събитието е на 5 октомври в Софийската градска художествена галерия.
26.09.2024 08:37

Вторият и третият от концертите на фестивала „Камералия“ представят камерна музика за струнни инструменти и пиано на Рихард Щраус

Вторият и третият от концертите на фестивала „Камералия“ представят премиерно за България интеграл на камерното творчество за струнни инструменти и пиано от гениалния композитор Рихард Щраус, съобщават организаторите. От екипа припомнят, че през
18.09.2024 16:09

От 21 септември до 9 октомври ще продължи шестият международен фестивал „Камералия“

От 21 септември до 9 октомври ще продължи шестото издание на международния фестивал „Камералия“, съобщи Людмил Ангелов - председател на фондация „Пиано екстраваганца“ и артистичен директор на събитието. Той представи програмата на петте концерта, на пресконференция в БТА, която е основен медиен партньор.
05.12.2023 15:08

Световноизвестният пианист Людмил Ангелов ще бъде награден с ордена „Исабел католическа“

  Посланикът на Испания ще награди световноизвестният пианист Людмил Ангелов с ордена „Исабел католическа“ след концерта, който маестро Ангелов ще изнесе на 7 декември в Националната опера и балет в София, съобщиха от екипа на испанското посолство у

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:51 на 04.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация