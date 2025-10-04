„Камералия“ 2025 започва с фламенко спектакъла „Carísimo – Фламенко магия“

Международният камерен фестивал „Камералия“ се открива днес, 4 октомври, в Софийската градска художествена галерия с фламенко спектакъла „Carísimo – Фламенко магия“ на китариста Хуан Рамон Каро, певицата Антония Контрерас и танцьорката Кармен Камачо, съобщиха организаторите. Концертът е в партньорство с Посолството на Испания и е първо гостуване в България на тези изключителни артисти.

Седмото издание на форума ще продължи до 27 октомври. В програмата има четири концерта, като фламенкото открива, а джазът закрива. Останалите два концерта са от класическа музика.

„Камералия“ 2025 отново съчетава различни жанрове – от класиката до фламенко и джаз – и продължава да разширява представите за камерната музика. Това каза Людмил Ангелов, основател и артистичен директор на фестивала на пресконференция в Националния пресклуб на БТА.

Седмото издание на форума ще продължи до 27 октомври. В програмата има четири концерта, като фламенкото открива, а джазът закрива. Останалите два концерта са от класическа музика.

Програмата продължава на 12 октомври с дебютния концерт на клавирното трио „Асай“ (Георги Райчев - цигулка, Тодор Иванов - виолончело и Петър Дюлгеров - пиано). Идеята за такива дебютни концерти вече не е новост, ние от няколко години искаме да предоставим възможността на млади изпълнители да се изявят пред софийската публика и да участват в нашия фестивал, каза Людмил Ангелов. Той уточни, че събитието е в партньорство с Нов български университет, където тези млади музиканти са били на уъркшоп при него и това е своеобразна награда, която получават. По думите му триото ще представи трудни творби - от Шуберт и Менделсон.

На 15 октомври Людмил Ангелов ще си партнира с флейтистката Луиза Село на сцената на СГХГ. Той посочи, че Село е изпълнителка, позната на световните сцени, много активно концертираща, споделяща като камерен партньор сцена с много големи музиканти. „За мен е изключително удоволствие, че за първи път ще мога да свиря заедно с нея“, каза Ангелов. Концертът е организиран с подкрепата на Италианския културен институт.

Фестивалът ще завърши на 27 октомври с голям джазов концерт в Националната музикална академия – Биг бендът на Националната музикална академия (НМА) под диригентството на Михаил Йосифов, заедно със специалните гости Карендра Деврооп (саксофонист от Южна Африка) и българския джаз пианист Константин Костов. Събитието е в партньорство с НМА и ще бъде със свободен вход.

Карендра Деврооп и Константин Костов ще проведат и майсторски класове за студентите на академията.

Фестивалът „Камералия“ се организира от фондация „Пиано екстраваганца“. Наред с подготвянето на фестивалната програма, една от важните цели на фондацията е и възстановяване на световното музикално наследство, посредством събиране на редки музикални партитури и тяхното изпълнение на фестивала „Пиано екстраваганца“. Основател и артистичен директор е маестро Людмил Ангелов.