„Камералия“ 2025 продължава да разширява представите за камерната музика, каза Людмил Ангелов

Ваня Сухарова
В Националния пресклуб на БТА в София се проведе съвместна пресконференция на фондация „Пиано Екстраваганца“ и БТА по повод ежегодното обявяване на Международния музикален фестивал „КАМЕРАЛИЯ“. На снимката (от ляво надясно): административният сътрудник в Италианския културен институт Кристина Ръжданова, основателят и артистичен директор на фестивала „Камералия“ Людмил Ангелов и заместник-ръководителят на мисия в Испанското посолство - Едуардо Корчеро. Снимка: Благой Кирилов/БТА
София,  
29.09.2025 15:20
 (БТА)

„Камералия“ 2025 отново съчетава различни жанрове – от класиката до фламенко и джаз – и продължава да разширява представите за камерната музика. Това каза Людмил Ангелов, основател и артистичен директор на фестивала на пресконференция в Националния пресклуб на БТА днес.

Фондация „Пиано Екстраваганца“ представи програмата на седмото издание на международния камерен фестивал „Камералия“, който ще се проведе от 4 до 27 октомври. Събитието вече е утвърдено в културния календар на Столична община, която е и негов основен партньор, отбеляза той.

В програмата има четири концерта, като фламенкото открива, а джазът закрива. Останалите два концерта са от класическа музика, посочи Ангелов. 

Фестивалът ще бъде открит на 4 октомври в Софийската градска художествена галерия с фламенко спектакъла „Carísimo – Фламенко магия“ на китариста Хуан Рамон Каро, певицата Антония Контрерас и танцьорката Кармен Камачо. Концертът е в партньорство с Посолството на Испания и е първо гостуване в България на тези изключителни артисти.

Едуардо Корчеро, заместник-ръководител на мисия в посолството на Испания, отбеляза, че е чест и удоволствие да представят на българската публика такива артисти, които публиката ще чуе на 4 октомври. „Щастливи сме, че имаме тази възможност за поредна година да представяме испански изпълнители в България и това да става чрез фигура като маестро Ангелов“, каза още той.

Програмата продължава на 12 октомври с дебютния концерт на клавирното трио „Асай“ (Георги Райчев - цигулка, Тодор  Иванов - виолончело и Петър Дюлгеров - пиано). Идеята за такива дебютни концерти вече не е новост, ние от няколко години искаме да предоставим възможността на млади изпълнители да се изявят пред софийската публика и да участват в нашия фестивал, каза Людмил Ангелов. Той уточни, че събитието е в партньорство с Нов български университет, където тези млади музиканти са били на уъркшоп при него и това е своеобразна награда, която получават. По думите му триото ще представи трудни творби - от Шуберт и Менделсон.

На 15 октомври Людмил Ангелов ще си партнира с флейтистката Луиза Село на сцената на СГХГ. Той посочи, че Село е изпълнителка, позната на световните сцени, много активно концертираща, споделяща като камерен партньор сцена с много големи музиканти. „За мен е изключително удоволствие, че за първи път ще мога да свиря заедно с нея“, каза Ангелов. Концертът е организиран с подкрепата на Италианския културен институт.

Кристина Ръжданова, административен сътрудник на Италианския културен институт, припомни, че това е поредно участие за института във фестивала. „За нас е изключително удоволствие, че това участие се превръща в една много красива традиция и тази година в това седмо издание ще представим в рамките на фестивала една изпълнителка, международно призната флейтистка - Луиза Село“, каза тя.

Фестивалът ще завърши на 27 октомври с голям джазов концерт в Националната музикална академия – Биг бендът на Националната музикална академия (НМА) под диригентството на Михаил Йосифов, заедно със специалните гости Карендра Деврооп (саксофонист от Южна Африка) и българския джаз пианист Константин Костов. Събитието е в партньорство с НМА и ще бъде със свободен вход.  

„Карендра Деврооп е подготвил специални аранжименти, които включват и африкански джаз. Нещо, което не може често да се чуе в България, и ще бъде много интересно“, каза Ангелов.

Карендра Деврооп и Константин Костов ще проведат и майсторски класове за студентите на академията.

Фестивалът „Камералия“ се организира от фондация „Пиано екстраваганца“. Наред с подготвянето на фестивалната програма, една от важните цели на фондацията е и възстановяване на световното музикално наследство, посредством събиране на редки музикални партитури и тяхното изпълнение на фестивала „Пиано екстраваганца“. Основател и артистичен директор е маестро Людмил Ангелов.

/ВБ/

В допълнение

