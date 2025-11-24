Новият шампион в японската Супер Формула може да бъде по-успешен пилот във Формула 1 от Юки Цунода, заяви неговият състезателен инженер

Новият шампион в японската Супер Формула - Аюми Иваса, има потенциала да бъде по-успешен от Юки Цунода във Формула 1, вярва неговият състезателен инженер Томохико Коике. 24-годишният състезател записа два пол-позишъна и спечели финалното състезание за сезона на местна почва, което донесе и отборна титла на Team Mugen.

Иваса не е чужд на обстановката в най-престижния автомобилен шампионат, тъй като от две години кара в симулатора за двата отбора на Ред Бул. Японецът обаче все още не е сред водещите кандидати за пилотско място в Рейсинг Булс, който се очаква да смени Цунода и Лиъм Лоусън за следващата година.

"Иваса бележи големи скокове в развитието си. Пилотските му умения са много по-добри от миналата година и той вече постигна постоянство. Мисля, че в Супер Формула категорично е най-добрият състезател", заяви Коике за Моторспорт.

"Лесно ми е да си го представя във Формула 1 и вярвам, че ще бъде по-успешен от Цунода. Не познавам лично последния, но според мен Иваса има по-добри пилотски качества. Той има и страхотен усет за настройките, за планирането на състезанията. Именно заради това мисля, че е по-добър от част от пилотите, които в момента имат места на решетката на Формула 1. Трябва само някой да му даде шанс, това е най-голямата пречка в момента", добави той.