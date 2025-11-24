МЕНА: Египет и Саудитска Арабия обсъдиха възможностите за сътрудничество в здравеопазването

Вицепремиерът и министър на здравеопазването Халед Абдел Гафар обсъди днес с помощник-генералния секретар по институционалните въпроси към Саудитската комисия по здравни длъжности Хюсеин бин Абдула Ал-Турки начини за засилване на сътрудничеството в областта на професионалното медицинско образование, предаде египетската новинарска агенция МЕНА.

Двамата обсъдиха въпросите по време на среща, проведена в централата на министерството в Новата административна столица.

Вицепремиерът похвали интереса на Саудитска Арабия към развитието на професионалното медицинско образование, като покани саудитската делегация да посети редица водещи египетски учебни центрове, за да се запознае с познанията на Египет в тази област.

Говорителят на Министерството на здравеопазването Хосам Абдел Гафар обясни, че на срещата е бил разгледан опитът на Египет в продължаващото професионално развитие и изпитите за лицензиране на ветеринарна медицина в рамките на подхода „Едно здраве“.

Говорителят заяви, че двете страни са обсъдили и приравняването на сертификатите и взаимното признаване на акредитираните часове за обучение, за да се улесни практиката на медицинските специалисти в двете страни. Тази промяна ще е в допълнение към сътрудничеството в научни програми и обмена на учители и преподаватели, като така ще се увеличи максимално ползата от споделения опит.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МЕНА)