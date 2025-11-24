Ледено шоу, изложби, концерти и творчески работилници са част от празничната програма в Плевен през декември

Ледено шоу, тематични изложби, концерт и работилници за деца са част от празничната програма в Плевен през декември, съобщиха от общинския пресцентър.

Близо 50 са планираните инициативи, с които плевенчани ще отбележат коледно-новогодишните празници и годишнината от освобождението на града.

Началото ще бъде поставено на 1 декември с тържествено запалване на светлините на коледната елха, откриване на ледената пързалка и Коледното градче. В следващите дни до края на месецd са подготвени концерти, благотворителни базари, спортни турнири и други. Финалът на празничните събития ще е новогодишният концерт, с който плевенчани ще посрещнат 2026 г. Той ще се състои на площад "Възраждане" и ще е с участието на д-р Мартин Николов, Михаела Маринова и Илия Луков.

Поредицата от събития, посветени на отбелязването на 148 години от Освобождението на Плевен, ще започне с представяне на книгата "Панорама "Плевенска епопея 1877" - спомени и документи" на 3 декември в панорама "Плевенска епопея 1877". На 9 декември отново в панорамата ще бъдат представени каталог и изложба "Литографии от Руско–турската война 1877–1878 г.". Кулминацията на честванията ще е на 10 декември с тържествен ритуал, представяне на филма "Плевен: Краят на войната. Началото на Европа" и празничен концерт на Национален фолклорен ансамбъл "Българе".

Част от празничната програма на Плевен през декември са концертите "Ако си дал", посветени на 85 години от рождението на певеца Емил Димитров, шествието на благотворителната инициатива "Мото Коледа" и награждаване на участниците в общинския конкурс "Моето коледно послание" – за детско литературно творчество, рисунка и коледна картичка, организиран от Център за работа с деца. Акцент в празничните прояви е и леденото шоу на Спортен клуб по фигурно пързаляне "Ледени искри" с участието на състезатели по фигурно пързаляне. То ще се състои на 22 декември на ледената пързалка.