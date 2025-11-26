Естонският министър на отбраната похвали германската политика

Подробно търсене

Пламен Йотински
Министърът на отбраната на Естония Хано Певкур разговаря с германския си колега Борис Писториус на среща в Брюксел. Снимка: AP/Virginia Mayo
Талин,  
26.11.2025 07:52
 (БТА)

Естонският министър на отбраната Хано Певкур похвали решимостта и военната подкрепа на германското правителство за Украйна в контекста на руската инвазия, предаде ДПА.

"Канцлерът [Фридрих] Мерц ясно показа, че е силен поддръжник на Украйна, но разбира се, не само думите, а и действията са важни", заяви Певкур пред ДПА в кулоарите на конференция в столицата на Литва, Вилнюс. 

Увеличаването на германския бюджет за отбрана до 100 милиарда евро  и планираната военна помощ за Украйна от около 12 милиарда евро през следващата година са "много добра новина", добави той.

Певкур заяви, че Берлин и особено германският министър на отбраната са изправени пред предизвикателството да усвоят отпуснатите големи суми.

"Но аз вярвам, че [министърът на отбраната] Борис Писториус е подходящият човек, който да управлява този бюджет доста добре",  каза Певкур.

Естония, която граничи с Русия, е членка както на Европейския съюз, така и на НАТО, припомня ДПА.

Певкур заяви, че страната му не се притеснява от плановете на Германия да разшири въоръжените си сили, Бундесвера, до най-силната конвенционална армия в Европа. 

"Не се страхувам от това, защото виждам, че Германия е ангажирана с обединена Европа и Германия е ангажирана със силна НАТО, а това е важното“, каза той.

/ПЙ/

