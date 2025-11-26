Общо 46 пожара са потушени в страната през последното денонощие, един е пострадал

Подробно търсене

Йоана Димитрова
Снимка: Кореспондент на БТА в Хасково Красимира Славова (ЕВ)
София,  
26.11.2025 07:53
 (БТА)

Общо 46 пожара са потушени в страната през последното денонощие, един човек е пострадал, съобщава Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН). Пожарникарите са реагирали на 70 сигнала за произшествия. Информацията е актуална към 6:00 часа тази сутрин. 

С преки материални щети са възникнали 19 пожара, от които осем в жилищни сгради, два в спомагателни, временни или паянтови постройки, пет в транспортни средства и други.

Без нанесени материални щети са 27 пожара, от които пет в сухи треви, горска постеля и храсти, 14 в отпадъци, четири в готварски уреди и комини и други.

Извършени са 20 спасителни дейности и помощни операции, от които три при катастрофи в транспортни средства и 17 техническа помощ. 

Регистрирани са четири лъжливи повиквания.

/ТНП/

Към 08:00 на 26.11.2025

