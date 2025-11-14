В Плевен започна благотворителната кампания "Мото Коледа"

Подробно търсене

Елина Кюркчиева
Снимка: кореспондент на БТА в Плевен Елина Кюркчиева, архив
Плевен,  
14.11.2025 12:04
 (БТА)

В Плевен за 14-та година започна благотворителната кампания "Мото Коледа", организирана от общността на мотористите в града. Това съобщи за БТА Божана Костова от организаторите на инициативата.

"Повече от 60 кутии за набиране на дарения са поставени на различни места в областта – магазини, салони за красота, ресторанти, заведения за бъзро хранене, сервизи и други. Започваме и с първите събития", допълни Костова.

Още тази неделя, на 16 ноември в Конната база в село Опанец ще има благотворителни уроци по езда, организирани от клуб по конна езда "Сторгозия". "Времето ще е хубаво, ще има възможности за езда, снимки с конете и ще е много забавно", подчерта Костова.

През декември инициативите в подкрепа на кампанията ще включват "Да бягаш с Мото Коледа" в парк "Кайлъка", благотворителен базар на 20 и 21 декември по време на Коледното градче на площад "Възраждане", традиционно ще се състои парти в плевенския клуб "Дъмфис" като входът ще е дарение в полза на "Мото Коледа". Финалът на кампанията ще е шествието на мотористите, облечени в костюми на Дядо Коледа, Снежанка, джуджета. То ще се състои на 25 декември. 

"С всяка година все повече организации, институции и граждани ни подкрепят, което показва, че има доверие към нас, към кампанията ни и това е много важно за нейния успех", подчерта Божана Костова. 

При 13-то издание на "Мото Коледа" в края на миналата година бяха събрани 41 000 лв. – чрез директни дарения в кутии в различни търговски обекти в областта, с инициативи и по време на мото шествието навръх Рождество Христово. Целта на кампанията е подпомагането на деца, които се нуждаят от лечение и рехабилитация. Със събраните средства бяха подкрепени семействата на шест деца.  

/ВД/

