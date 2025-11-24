Подробно търсене

Романтичната комедия "Формата на нещата“ ще бъде представена в Бургас

Кореспондент на БТА в Бургас Станимир Димитров
Романтичната комедия "Формата на нещата“ ще бъде представена в Бургас
Романтичната комедия "Формата на нещата“ ще бъде представена в Бургас
БТА, Варна (6 март 2024) Репетиция на спектакъла "Формата на нещата" от Нийл Лабют. Снимка: Красимир Кръстев/БТА, Архив
Бургас ,  
24.11.2025 16:21
 (БТА)

Романтичната комедия "Формата на нещата“ ще бъде представена в Държавен театър "Адриана Будевска“ в Бургас на 26 ноември, съобщиха от културната институция. Режисурата е на Кристиана Бояджиева, а в ролите участват Йордан Ръсин, Яна Маринова, Яна Кузова и Теодор Папазов.

Постановката поставя акцент върху темите за идентичността, личната промяна и стремежа към обществено одобрение. Сюжетът проследява отношенията между художничката Евелин и Адам – мъж, чието постепенно преобразяване води до поредица от събития, променящи живота му и връзките с най-близките му хора.

"Формата на нещата“ изследва границите между любовта и манипулацията, както и търсенето на собствената същност. Представлението е с вход свободен за ученици след предварителна заявка, допълват от театъра.

/ТС/

Списание ЛИК

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:46 на 24.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация