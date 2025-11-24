Романтичната комедия "Формата на нещата“ ще бъде представена в Бургас

Романтичната комедия "Формата на нещата“ ще бъде представена в Държавен театър "Адриана Будевска“ в Бургас на 26 ноември, съобщиха от културната институция. Режисурата е на Кристиана Бояджиева, а в ролите участват Йордан Ръсин, Яна Маринова, Яна Кузова и Теодор Папазов.

Постановката поставя акцент върху темите за идентичността, личната промяна и стремежа към обществено одобрение. Сюжетът проследява отношенията между художничката Евелин и Адам – мъж, чието постепенно преобразяване води до поредица от събития, променящи живота му и връзките с най-близките му хора.

"Формата на нещата“ изследва границите между любовта и манипулацията, както и търсенето на собствената същност. Представлението е с вход свободен за ученици след предварителна заявка, допълват от театъра.