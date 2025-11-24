Пилотът на Ферари Шарл Льоклер може да премине в Астън Мартин

Пилотът Ферари Шарл Льоклер е близо до напускането на италианския отбор след сезон 2026, съобщи журналистът Джорджо Теруци. Според него, ако напусне Скудерията, пилотът от Монако ще подпише договор с Астън Мартин. Експертът Лео Турини по-рано съобщи, че британският отбор многократно се е свързвал с мениджъра на Льоклер - Никола Тод.

„Локлер ще изчака Ферари през първите три или четири състезания от сезон 2026: ако резултатите отново са разочароващи, той ще стане пилот на Астън Мартин от 2027 г.“, цитира Leggo.it думите на Теруци.

В момента Льоклер е пети в генералното класиране на Формула 1 при пилотите с 226 точки. Ландо Норис от Макларън води с 390 точки.