КНА: Кая Калас благодари на Кипър за хуманитарната помощ за Газа

Ръководителят на европейската дипломация Кая Калас благодари на Кипър за изпращането на хуманитарна помощ за Газа през август от Лимасол, предаде за БТА кипърската агенция КНА. Калас говори по време на днешната пленарна сесия на Европейския парламент в Страсбург, на която бяха обсъдени ситуацията в Газа и усилията на ЕС за борба с глада.

Във встъпителното си изказване тя отбеляза, че „хуманитарната катастрофа в Газа е изпитание за решителността на Европа, защото не сме единни“. Тя обаче посочи, че ЕС е най-големият донор на хуманитарна помощ за Газа в световен мащаб и постоянен поддръжник на Палестинската власт и на решението за две държави.

Калас посочи, че от 10 юли до 1 септември в Газа са влезли 2904 камиона с хуманитарна помощ. Отбелязвайки, че през август кораб, превозващ 1200 тона хуманитарна помощ, е отплавал от Лимасол за Газа, ръководителят на външната политика на ЕС благодари на Кипър за усилията му.

„Това не е достатъчно, трябва да направим повече“, подчерта тя.

Говорейки за възможните начини за оказване на натиск върху Израел, Калас каза, че няма единство относно следващите стъпки на Европа по въпроса и подчерта, че „трябва да продължим дипломатическите си усилия с Израел, защото няма да стигнем доникъде, ако не разговаряме“.

„Не можем да се движим като Съюз, ако страните членки не споделят едни и същи възгледи за това, какво да правим“, подчерта тя.

В заключение ръководителят на външната политика на ЕС каза, че „се опитваме да подобрим ситуацията“ и че самата тя работи усилено, за да помогне на хората в региона. Обръщайки се към критиците си в Европейския парламент, тя каза, че мнозина не разбират как функционира Европа.

Калас също така призова страните членки на ЕС да работят заедно и да се обърнат към Израел за справяне със ситуацията в Газа. „Със сигурност ще поискаме трайно прекратяване на огъня и освобождаване на заложници“, каза тя. „Правим всичко възможно“, каза тя, като поиска подкрепата на страните членки на ЕС.

В изказването си Антонио Лопес-Истурис Уайт, от името на Европейската народна партия, каза, че ситуацията в Газа е „непоносима“ и отбеляза, че се предприемат мерки, които благоприятстват засилването на военните действия, а не мира.

Янис Маниатис, от името на социалистите-демократи, каза, че „като ЕП не можем повече да мълчим“ и подчерта, че „трябва да имаме силна резолюция в четвъртък“ и че „нашият авторитет и човечност са подложени на изпитание“.

Антонио Тангер Корея, от името на „Патриотите за Европа“, каза, че „Хамас“ е пречка за мира, добавяйки, че ислямистката групировка трябва да освободи заложниците и да сложи оръжие.

Берт-Ян Рюйсен, от името на „Европейските консерватори и реформисти“, посочи, че Израел носи голяма отговорност за ситуацията в Газа, но не носи цялата отговорност.

Хилде Ваутманс, от името на групата „Обнови Европа“, каза, че всички пропускателни пунктове за хуманитарна помощ за Газа трябва да бъдат отворени. „Хамас“ трябва да освободи всички заложници, добави тя.

Вили Сьовндал, от името на „Зелените“, каза, че „търговското споразумение с Израел трябва да бъде преустановено“, добавяйки, че „Израел извършва геноцид и нарушава човешките права“.

Манон Обри, от името на „Лявата група“, обръщайки се към Кая Калас, я попита: „Какво чакате, ембарго срещу Израел и спиране на търговското споразумение с Израел?“

Александър Сел, от името на „Европа на суверенните нации“, заяви, че „трябва да спрем инвестирането на парите на германските данъкоплатци“ в ръст на раждаемостта в Палестина.

