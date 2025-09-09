Китайски и британски граждани, арестувани в Сърбия по искане на САЩ, избягаха от домашен арест в Белград

Китайският гражданин Цуй Гуанхай и британският гражданин Джон Милър, чиято екстрадиция е поискана от Съединените американски щати по обвинения в шпионаж и контрабанда на военни технологии, са изчезнали от мястото на домашния си арест в Белград и са свалили електронните си гривни, съобщи Висшият съд на Сърбия, цитиран от радио "Свободна Европа".

Двамата чуждестранни граждани бяха арестувани през април в сръбската столица.

Тогава Министерството на правосъдието на САЩ заяви, че китайски и британски граждани са заподозрени в "съгласуването и ръководене на заговор за тормоз, сплашване и заплаха за жител на Лос Анджелис, който публично е критикувал китайския президент Си Цзинпин“.

„Цуй и Милър са ангажирали двама души в Съединените щати да извършат заговор, за да попречат на жертвата да протестира срещу участието на президента Си на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество през ноември 2023 г.“, се казва в изявление на Министерството на правосъдието на САЩ.

В него се добавя, че Цуй и Милър са заподозрени в подобна схема през пролетта на 2025 г., "след като жертвата обяви, че планира да публикува онлайн видеоклип, показващ две нови авангардни скулптури на президента Си и на съпругата му“.

В изявлението се твърди, че Цуй и Милър са платили на "двама души приблизително 36 500 долара, за да убедят жертвата да спре да показва статуите онлайн. Без знанието на Цуй и Милър двамата са били свързани с ФБР и са действали по нареждане на агенцията“.

Договорът за екстрадиция между Сърбия и САЩ беше ратифициран от членове на сръбския парламент през февруари 2019 г. Той позволява размяна на бегълци от правосъдието, независимо от тяхното гражданство.

Висшият съд в Белград издаде заповед за арест на двамата бегълци.