Петима са кандидатите за млад омбудсман на Млада Загора

Пет двойки, включващи кандидат за млад омбудсман и негов заместник, са заявили участие в конкурса „Млад омбудсман“ на Млада Загора. Това съобщи за БТА организаторът на конкурса - общественият посредник в община Стара Загора Иванка Сотирова. Тя посочи, че и през тази година интересът към конкурса, който се провежда за седми път, е много голям. И подчерта, че надпреварата за следващия тандем млад омбудсман и заместник-омбудсман ще се състои след броени дни, но в момента се уточнява конкретната дата.

Радвам се, че и тази година интересът към конкурса е голям. През годините той се утвърди като платформа, която дава възможност на интелигентни млади хора с гражданско самосъзнание да придобият и развият организационен опит в работата с различни институции и организации, допълни Сотирова. Според нея именно това, че в Стара Загора се избира млад кмет на Млада Загора, Младежки общински съвет, както и млад омбудсман дава възможност на младите хора да бъдат обществено ангажирани.

„Много креативни са младите хора. Те имат нужда някой около тях да ги зарежда и да ги окриля, за да реализират своите идеи. А те са от хубави, по-хубави“, обясни настоящият обществен посредник.

БТА припомня, че млад омбудсман и негов заместник се избират сред учениците от 10- и 11-и клас на училищата в община Стара Загора. Мандатът на двойката е от една година, а изборът се осъществява от специална комисия, с тайно гласуване с бюлетини. Сега действаща двойка млад омбудсман и негов заместник са Анастасия Грозева и Адриан Георгиев.