Очаква се глобалният внос на храни да нарасне с 8 на сто през 2025 г., прогнозира ФАО

Марин Милков
Снимка: AP
Париж,  
13.11.2025 15:57
 (БТА)

Стойността на вноса на храни в глобален мащаб се очаква да се увеличи с близо 8 на сто през 2025 г. на годишна база, начело с цените на кафето и какаото - стоки, купувани основно от богатите държави, на фона на понижени цени на зърнените култури и захарта. Това съобщи Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО) в свой доклад, публикуван днес и цитиран от Франс прес.

Стойността на вноса на основни хранителни продукти тази година се очаква да достигне 2,22 трилиона долара, което представлява втора поредна година на растеж след понижение през 2023 година.

Това увеличение се дължи до голяма степен на ръста на цените на продукти с висока стойност като кафе, какао, чай и подправки, чиито вносни цени са се повишили средно с 34,5 на сто, но които остават силно търсени, отчита Организацията по прехрана и земеделие.

Поскъпването се обяснява отчасти с неблагоприятни метеорологични условия в няколко големи производители - Бразилия, Индонезия и Виетнам (за кафе), както и Кот д’Ивоар и Гана (за какао).

Стойността на вноса на млечни продукти също се очаква да нарасне - с 16,4 на сто през 2025 г., стимулирана от силното търсене и ограниченото предлагане поради нестабилни климатични условия, увеличени производствени разходи, както и на регионални епизоотии (разпространение на инфекциозно заболяване при един или повече животински видове).

В контраст, понижаващите се цени на зърнените култури и захарта смекчават общата картина.

Това води до очаквания цените на вносните храни за държавите с ниски доходи да бъдат леко намалени спрямо 2024 г. (с 0,2 на сто) и да „нараснат умерено“ в Субсахарска Африка.

Въпреки това най-слабо развитите страни отчитат рязко увеличение на разходите си за масла и напитки.

Въпреки че се очаква цените на кафето и какаото, както и логистичните разходи да се понижат, в бъдеще „метеорологичната нестабилност, геополитическата несигурност и трудните финансови условия поддържат риска от високи разходи за внос, особено за уязвимите региони“, предупреждава ФАО.

В краткосрочен план изобилните реколти от зърнени култури - царевица, пшеница, ориз и др. захранват пазара, отбелязва организацията, която очаква и „значително увеличение“ на търсенето на пшеница и най-вече на ориз.

Потреблението на растителни масла междувременно се очаква да надхвърли производството поради по-ниски добиви на соя вследствие на намалени площи в Аржентина, Индия, Украйна и САЩ, отчита организацията.

/ЕС/

Към 16:10 на 13.11.2025 Новините от днес

