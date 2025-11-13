Компанията "dm България" отчете ръст на оборота си с над 21 процента през изминалата финансова година

Компанията "dm България" отчита нарастване с над 21 процента на оборота през финансовата си година, приключила на 30 септември 2025 г., спрямо предходната година. Така оборотът на веригата достига 483,3 млн. лева, а клиентите, които пазаруват в магазините на "dm България", надминават 1,8 милиона на месец. Това съобщи на пресконференция председателят на Борда на управителите на "dm България" Андрей Петров при представянето на финансовите резултати.

Той коментира, че това е поредната най-добра година за компанията у нас, като обясни, че ръстът се дължи както на увеличения брой клиенти, така и на повече продадени продукти.

Магазините dm у нас към края на септември т.г. са 118, като са разположени в 45 населени места. За периода от октомври 2024 г. до края на септември 2025 г. от компанията отчитат и увеличаване на търговската площ - от малко над 39 000 кв.м до близо 43 000 кв. метра. От пролетта на тази година dm има и своя първи двуетажен магазин - в Благоевград.

Според данните служителите в компанията към края на този период са 1641, което е с 11,3 процента повече в сравнение с предходната финансова година. Направените за периода инвестиции са в размер на 13,5 млн. лева, посочи Петров. Той отбеляза работата по разширяване и модернизация на магазинната мрежа, както и за цялостно подобряване на клиентското преживяване във всички канали на продажба.

Компанията "dm България" е част от групата за търговия с дрогерийни стоки в Германия, Централна и Източна Европа (ЦИЕ) - dm-drogerie markt. Подгрупата Австрия и Централна и Източна Европа, без Германия и Полша, която обхваща общо 12 държави от региона, включително и България, отчита ръст на оборота за финансовата 2025 г. от 11,5 процента - до 5,85 млрд. евро, посочи още Петров. Този оборот е реализиран в 1971 магазина и от 29 120 служители. През последната финансова година в дванадесетте държави от подгрупата са извършени общо 385 милиона покупки, което е с над 30 милиона повече в сравнение с предходната година (8,6 процента повече).

За отчетния период ръстът на онлайн продажбите на "dm България" е 51 процента спрямо предходната година, като основна роля имат онлайн продажбите и мобилното приложение "Моят dm", отбеляза Цонка Иванова-Терзиева, управител на "dm България" с ресори "Маркетинг и снабдяване" и "Регион продажби". Ръстът на поръчките през приложението за финансовата 2025 г. е 70 процента, като през него са минали 72 на сто от всички онлайн поръчки. От май тази година в приложението вече е вградена dm babybonus - функционалност за бъдещи родители и семейства с малки деца, като до момента има над 30 000 регистрации.

Коментирайки новостите и тенденциите в асортимента на компанията у нас, Цонка Иванова отбеляза, че от близо 16 000 артикула, имат 5100 нови, като на годишна база са обновили асортимента си с 30 процента. Показваме на клиентите един атрактивен асортимент от продукти, да намират иновациите на пазара, много важен аспект са достъпните цени, посочи тя. Относно ценовата политика Иванова изтъкна, че компанията продължава да следва концепцията за трайно изгодни цени като добави, че я намира за особено подходяща във връзка с въвеждането на еврото у нас. Вместо краткотрайни намаления компанията гарантира на клиентите си, че цената на всеки продукт няма да бъде увеличавана минимум четири месеца от датата, посочена на етикета на всеки отделен продукт на рафта или онлайн, като изчисленията им показват, че тя е с по-голяма продължителност - средно 20 месеца.

Георги Търнев, управител на "dm България" с ресори "ИТ и логистика" и "Регион продажби", отбеляза развитието на логистиката и ИТ услугите в компанията, за да могат клиентите им да усетят подобрено качество на услугите в магазинната мрежа и при онлайн пазаруването, включително и при доставките на поръчките. Пример за това е пилотното разполагане на станции за получаване на поръчки. Предвижда се до края на ноември такива станции да има в три dm магазина в София и един във Варна, като предстои броят им да се увеличава поетапно.

От компанията отчетоха и свои програми и инициативи, свързани с личностното и професионално развитие на служителите си през изминалата финансова година, както и подкрепата за редица социални инициативи.