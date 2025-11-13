Общинският съвет в Раковски прие програма за опазване на околната среда до 2028 година

Общинският съвет в Раковски прие Програма за опазване на околната среда на общината за 2024-2028 г. Тя е разработена от кмета Павел Гуджеров в съответствие с указания на министъра на околната среда и водите. Програмата обхваща процесите и предизвикателствата, свързани с околната среда и отговоря на разбирането, че зелените политики, насочени към опазването и подобряването на качеството на околната среда, са един от стълбовете на устойчивото развитие и важна предпоставка за икономически растеж. Разработването на Програмата е базирано на принципите на стратегическото планиране.

Одобрено бе предложение Община Раковски да кандидатства по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения „Подкрепа за ученици с таланти“, по Програма „Образование“ 2021-2027 г. с максимален размер на безвъзмездна финансова помощ до 750 хил. лева. Община Раковски подготвя проектно предложение, в рамките на което ще бъдат реализирани дейности за подкрепа, развитие, изява на талантите на деца и ученици на територията на общината. Проектът предвижда организиране на обучения, кръжоци, състезания и фестивали в различни области - изкуства, култура, спорт, SТЕМ и чужди езици, както и предоставяне на стимули за изявени постижения.

Общинските съветници одобриха кметът на Община Раковски да подпише запис на заповед в полза на Национален фонд "Култура" в размер на 98 292 лева, обезпечаващ размера на одобрената безвъзмездна финансова помощ, която ще бъде предоставена на Община Раковски по одобрено проектно предложение „Култура без граници: Раковски-където традициите срещат бъдещето" по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България.

След извършен анализ на отчета за касовото изпълнение на бюджета към 30 септември 2025г. и постъпленията до края на годината, Общинският съвет в Раковски одобри актуализацията по Бюджет 2025 г. и разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, като бе одобрено увеличение на приходната и разходната част на бюджета от 623 955 лева.

Общинските съветници гласуваха и докладна относно актуализиране на точка 6 на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2025 г.", приета на 31 януари във връзка с учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от пет години върху имот частна общинска собственост в полза на политическа партия ГЕРБ. Партията ще ползва безвъзмездно за осъществяване на нейната организационна дейност стая №5, с площ 161,33 кв.м на третия етаж от административна сграда.