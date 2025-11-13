Актуализираният План за управление на Природен парк „Витоша“ ще бъде пуснат за обществено обсъждане на 2 декември

Предстои обществено обсъждане по актуализацията на Плана за управление на Природен парк „Витоша“. Това е част от ангажимента, поет от междуведомствената работна група за устойчиво развитие на планинския туризъм, ръководена от министъра на туризма Мирослав Боршош, информират Министерството на земеделието и храните и Министерството на туризма.

Планът за управление на Природен парк „Витоша“ ще бъде публикуван за обществено обсъждане на 2 декември 2025 г. Целта на направените предложения и редакции е постигането на баланс между природозащитните цели и възможностите за рекреация, спорт и туризъм в планината.

Разработеният през 2014 г. проект на актуализация на плана е преминал процес на редакция с цел допълване на актуални данни и осъвременяване с наличната нова информация.

Документът и приложенията към него ще бъдат достъпни на интернет портала за обществени консултации, на официалната страница на Природен парк „Витоша“ и на хартиен носител в Националния парков информационен център, който се намира на ул. „Антим I“ №17, гр. София. „Надяваме се, че след отразяване на всички постъпили становища ще бъде постигнат балансиран и работещ модел за устойчиво управление и ползване на защитената територия“, заяви министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов.

В началото на месец май 2025 г. планът беше внесен за преглед в Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) и Министерството на околната среда и водите. След получаването и отразяването на становищата от двете институции е осигурена възможност проектът да бъде предоставен за обществено обсъждане. Уведомлението за това беше изпратено на 12 ноември 2025 г. до Министерството на земеделието и храните, Министерството на околната среда и водите, Министерството на туризма, Министерството на младежта и спорта, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на икономиката и индустрията, Министерството на културата, Министерството на образованието и науката, областните управители на Софийска област и Перник, ИАГ, ИАОС, НСА, ЛТУ, РИОСВ София, РДГ София, ЮЗДП, ТП „ДГС София“, кметствата на граничещите с парка села, както и до редица неправителствени организации и заинтересовани страни – общо 80 институции и организации. Писмени становища по проекта ще могат да се подават на имейл адрес dppvitosha@iag.bg или в деловодството на Дирекция „Природен парк Витоша“, ул. „Антим I“ №17, партер, гр. София, до 5 януари 2026 г. включително.

Във връзка с появили се публикации в общественото пространство, от МЗХ информират, че Столична община е големият отсъстващ в работата на междуведомствената работна група за устойчиво развитие на планинския туризъм.

Целта на институциите е да осигурят прозрачен, експертен и професионален процес, основан на законови процедури и участието на всички заинтересовани страни.

„Витоша е национален символ и стратегически природен ресурс. Наш ангажимент е да осигурим модерна, устойчива и прозрачна рамка за нейното управление. Държавата води процеса и гарантира, че общественият интерес ще бъде защитен. Столична община изцяло отсъства от този процес“, заяви министър Боршош.

Двете министерства ще продължат редовно да информират обществото за напредъка по актуализацията на Плана за управление и следващите етапи на обществените консултации.

Съвсем скоро започва общественото обсъждане на актуализирания План за управление на Природен парк „Витоша“, каза вчера кметът Васил Терзиев в публикация във Фейсбук. По неговите думи това е стъпка, без която не може да бъдат обновени лифтовете и инфраструктурата.

„Надали има софиянец, който да не иска бърз и удобен достъп до Витоша. Планината е нашето естествено убежище – място за спорт, разходка, чист въздух. И, все пак, години наред достъпът до нея е труден, а лифтовете стоят спрени“, допълни кметът. Терзиев пише, че пътната карта ясно показва кой какво трябва да направи и в каква последователност – от финансирането и законодателните промени, през актуализацията на плана за управление, до реалната инвестиция.