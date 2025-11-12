Започва общественото обсъждане на актуализирания План за управление на Природен парк „Витоша“, каза столичният кмет Васил Терзиев

site.btaЗапочва общественото обсъждане на актуализирания План за управление на Природен парк „Витоша“, каза столичният кмет Васил Терзиев
Съвсем скоро започва общественото обсъждане на актуализирания План за управление на Природен парк „Витоша“, каза кметът Васил Терзиев в публикация във Фейсбук. По неговите думи това е стъпка, без която не може да бъдат обновени лифтовете и инфраструктурата.
„Надали има софиянец, който да не иска бърз и удобен достъп до Витоша. Планината е нашето естествено убежище – място за спорт, разходка, чист въздух. И, все пак, години наред достъпът до нея е труден, а лифтовете стоят спрени“, допълни кметът. Терзиев пише, че пътната карта ясно показва кой какво трябва да направи и в каква последователност – от финансирането и законодателните промени, през актуализацията на плана за управление, до реалната инвестиция.
Следващите месеци са решаващи – от 2 декември всеки ще може да се запознае с проекта и да изпрати становище, пише още Терзиев. Това е шанс за всички, които обичат Витоша, да се включат и да помогнат планината отново да стане част от ежедневието ни, добави той.
„Имаме посока, имаме карта и вече има движение. Да продължим заедно“, каза Терзиев.
В средата на октомври от Столичната община съобщиха, че продължава работата по инициативата за по-достъпна и устойчива Витоша и обявиха, че се подготвя концепция за транспортен хъб и буферен паркинг в подножието на Витоша.
/РИ/
