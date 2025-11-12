Подробно търсене

Дирекцията на Природен парк „Витоша“ организира обществено обсъждане на промените в проекта на актуализация на плана за управление на парка

Петра Куртева
Дирекцията на Природен парк „Витоша“ организира обществено обсъждане на промените в проекта на актуализация на плана за управление на парка
Дирекцията на Природен парк „Витоша“ организира обществено обсъждане на промените в проекта на актуализация на плана за управление на парка
Снимка: Цветомир Петров/БТА, архив
София,  
12.11.2025 07:15
 (БТА)

Дирекцията на Природен парк „Витоша“ (ДПП „Витоша“) организира обществено обсъждане на изготвените промени в проекта на актуализация на плана за управление на парка днес, съобщиха от организаторите.

Обсъждането е във връзка с изпълнение на писмо от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за отстраняване на забележките по „Проект на Актуализация на плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015–2024 г.“.

ДПП- „Витоша“  организира обсъждането на изготвените промени в част „Зониране и функционално предназначение на зоните“ и подраздел „Режими и норми“ в Проект на актуализация на плана за управление на природния парк.

От 2 декември 2025 г. Проектът на Актуализация на план за управление на ПП „Витоша“ и приложенията към него ще са достъпни на интернет страниците на портала за обществени консултации , на официалния сайт на Природен парк „Витоша“, както и на хартиен носител в Националния парков информационен център на ул. „Антим I“ №17, София.

Писмени становища могат да се предоставят на e-mail адрес: dppvitosha@iag.bg, както и  в деловодството в Националния парков информационен център на Дирекция на природен парк „Витоша“ до 5 януари 2026 г. включително.

През септември кметът на София Васил Терзиев посочи в изказването си пред Столичния общински съвет (СОС) на първото заседание след лятната ваканция, че приоритет е планината Витоша. Вече разполагаме с идейните проекти за възстановяване на Симеоновския лифт, което би било първа стъпка към това да върнем планината на хората. Работим и по подобряване на достъпа до планината, така че тя да бъде удобна за жителите и гостите на София. Витоша е едно от нашите богатства и трябва да се отнасяме с нея като такова, каза тогава кметът.

/ТТ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:54 на 12.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация