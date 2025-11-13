Президентът на ФАФА Слав Петков: „Най-голямата ми мечта е след десет години пак да се видим и младежите да не са само 24, а да са 58“

Президентът на Федерация Адаптирана физическа активност България Слав Петков беше изключително горд да връчи специални награди на спортистите със синдром на Даун по повод 10-годишния юбилей на организацията.

„Когато се върна назад във времето наистина тези десет години са много, изминахме много тежък път, но знам, че всичко си е струвало и това, че днес сме тук и всички младежи ги виждаме облечени в костюми, а не в анцузи за нас вече е постижение. За тези десет години най-големият успех за мен лично е, че успях да направя едно общество от спортисти, едно общество, което създава приятелства - не само в България, но и по света. Знам, че им го дължим на младежите с интелектуални затруднения. Вярвам, че в бъдеще ние ще продължим по същия начин и ще съберем още повече спортисти“, заяви Петков.

„Най-голямата ми мечта е след десет години пак да се видим тук и младежите да не са само 24 за награждаване, а да са 58. Най-важното нещо, което постигнахме е, че успяхме да пречупим вижданията на хората спрямо хората с увреждания и мисля, че се заявихме изцяло, че ние можем и сме тук. Със сигурност ще се показваме и ще се доказваме и в бъдеще“, добави той.

През 2026 година България ще бъде домакин на Световно първенство за спортисти със синдром на Даун.

„Дългоочакваният момент наближава, още преди две години спечелихме това домакинство. Вярвам, че ще се представим на ниво, вярвам, че ще покажем истинския бит на българина и знам, че ще съберем най-добрите атлети от целия свят и ще дойдат тук на нашата земя да премерят сили и естествено да покажат кои са хората със синдром на Даун“, каза Петков.

„Искам да им кажа на хората, които възприемат тези със синдром на Даун като различни от нас, да дойдат от 13 до 19 юни догодина да погледнат наистина какво могат хората със синдром на Даун, колко любов дават не само на пистата, не само на терена, но и в живота. Могат да се научат на много неща от тях, така че да заповядат и да го видят на живо. Най-големият подарък, който бих искал да получа, е днес да видя усмивките на всички тези спортисти и те да се почувстват горди от това, което са постигнали до този момент“, завърши той.