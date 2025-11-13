Словенците ще могат да предадат на полицията незаконното си оръжие без санкции до края на януари

Словенското правителство съобщи днес, че подготвя закон за оръжието, според който ще бъде възможно предаването на незаконното оръжие или боеприпаси без санкции до 31 януари 2026 г., предаде словенската агенция СТА.

В понеделник, 10 ноември, словенският премиер Роберт Голоб съобщи на заседание на парламента, че правителството подготвя закон, който ще позволи предаването на незаконното оръжие от граждани без налагане на санкции. Днес бе съобщено, че акцията ще бъде със срок до края на януари.

На пресконференция днес вицепремиерът Матей Арчон обясни, че става въпрос за акция за доброволно предаване на незаконното оръжие и всеки, който реши да предаде оръжието си до края на януари, няма да бъде санкциониран. По думите му това е начин да се постигне по-висока сигурност за гражданите в страната.

Очаква се предаването на оръжието да се случва с помощта на полицията, която ще го взима директно от дома на тези, които са съобщили за притежание на такова. След като бъдат предадени, оръжията ще бъдат унищожавани, предавани в музеи или използвани от полицията в обучения.

Обявяването на акцията за предаване на незаконното оръжие идва, след като правителството обяви в понеделник мерки във връзка със смъртта на 48-годишният Алеш Шутар, който бе пребит на 25 ноември пред бар в югоизточния словенски град Ново место от група членове на ромската общност. Той почина в резултат на получените наранявания.

Министърът на правосъдието Андрея Катич и министърът на вътрешните работи Бощян Поклукар подадоха оставки на следващия ден, като посочиха, че министерствата им поемат „обективната отговорност" за инцидента, тъй като досега не са предприели съответните превантивни мерки.

Опозицията настоя за оставка на цялото правителство, а хиляди души участваха в протести с искания за „радикални мерки за сигурност". Правителството предложи т.нар. "Шутарев закон", който цели засилване на мерките за сигурност, облекчаване на процедурите по разследване на инциденти и засилване на превантивните мерки както в ромските общности, така и в цялата страна.