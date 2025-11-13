ЕФЕ: Испания е застъпник на правата на човека, както и на диалога с Китай, заяви крал Фелипе VI в Пекин

Испанският крал Фелипе VI заяви в края на посещението си в Пекин, че Испания отстоява демокрацията и правата на човека, но същевременно поддържа ползотворен диалог с Китай, съобщи агенция ЕФЕ.

В края на визитата си монархът се срещна с испански граждани в китайската столица. В речта си той подчерта, че Испания ще продължи да защитава своите ценности - демокрацията, международното право, правата на човека и многостранното сътрудничество. "Категорично вярваме в това каква нация сме – модерна, подкрепяща, креативна, отворена и ангажирана с големите предизвикателства на нашето време", посочи Фелипе VI.

Кралят припомни, че посещението му в Китай е "особено интензивно", като отбеляза, че с него се навършват 20 години от подписването на Всеобхватното стратегическо партньорство между двете страни. По думите му Испания и Китай желаят да продължат да изграждат прагматични отношения, основани на диалог, взаимно уважение, полза и приятелство.

Фелипе VI посочи, че Испания разширява присъствието си в Китай, като броят на испанците, които живеят там, вече е около 5200 души. "Вашата работа и начин на живот са огледало на Испания, която знае как да се адаптира, без да губи своята идентичност, и как да си сътрудничи, без да се отказва от ценностите си. Нашата страна протяга ръка, но надига глас, когато е необходимо. Испания е горда страна, но способна да се вслуша, да се учи и да допринася", каза монархът.

Събитието, на което присъстваха около 400 испански граждани, отбеляза края на държавното посещение на краля и кралицата на Испания в Китай. По време на престоя си Фелипе VI председателства заседание на Испанско-китайския бизнес съвет, посети завод на испанска компания в страната, а кралица Летисия се срещна със студенти и преподаватели по испански език в Пекинския университет за чужди езици.



(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ЕФЕ)