Подробно търсене

ОБНОВЕНА Десетки граждани изпратиха оперната прима Стефка Евстатиева

Десетки граждани изпратиха оперната прима Стефка Евстатиева
Десетки граждани изпратиха оперната прима Стефка Евстатиева
Десетки граждани изпратиха оперната прима Стефка Евстатиева .Снимка: Владимир Шоков/БТА
София,  
13.11.2025 15:21 | ОБНОВЕНА 13.11.2025 16:02
 (БТА)

Десетки граждани, сред които приятели и неколцина колеги изпълнители, изпратиха оперната прима Стефка Евстатиева (1947-2025).

Поклонението бе в столичния храм „Свети Седмочисленици“, където БТА записа трима от нейните близки приятели. 

„Всички знаят за нейната забележителна кариера по света – в „Метрополитън“, в Латинска Америка, но за мен този миг е много тъжен, защото загубихме не само един голям музикант и артист, но и един от най-щедрите и добри хора, които съм срещала в живота си“, каза драматургът, театровед, преводач и режисьор Майя Праматарова.

„Много ми е мъчно, защото бяхме изключително близки приятелки. Освен че в световен мащаб тя е една от най-големите оперни певици, за мен, в сърцето ми ще остане като човек, който винаги ми е подавал ръка в едни от най-трудните моменти. Винаги се е отнасяла към хората със споделеност и с любов“, каза Гергана Николаева (мецосопрано).

„Много добър човек, много мил, който, като на млад колега, винаги ще ти каже добри думи за подкрепа. Аз се уча от нейните записи, защото пеенето й е изключително. За съжаление, никога не съм я слушал на живо. Наскоро ми каза: „Ето, аз станах българка и сега ще имаме много време да се опознаваме“... Не е било така... С това, което тя остави като записи, тя остава с нас. Защото когато човек слуша записа, певецът е жив. Той е жив, гой е сега и завинаги“, каза тенорът Ангел Антонов. 

Венци и цветя бяха изпратени от Министерството на културата, от Софийската филхармония и отделно – от нейния директор – Найден Тодоров, както и от Софийската опера и балет. 

По-рано днес във фоайето на Софийската опера и балет се състоя кратка възпоменателна церемония в памет на Стефка Евстатиева. Присъстваха нейният съпруг инж. Младен Ковачев и тяхната дъщеря Валерия Ковачева. Беше отворена съболезнователна книга.

Беше изложен костюм на Стефка Евстатиева от операта „Дон Карлос“. Директорът на Софийската опера акад. Пламен Карталов нарече примата „световен артист и човек“. Той припомни думите, с които героинята ѝ кралица Елизабет отива към небето: „Ти, който познаваш суетата на света, чуй моята болка със страдание. Господи, към приеми моята молитва...“. Беше прочетен съболезнователен адрес от името на президента Румен Радев.

/ДД

/ТС/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

11.11.2025 11:51

С кончината на Стефка Евстатиева българската култура губи една от своите най-ярки личности, написа президентът Румен Радев в съболезнователното си писмо

„Стефка Евстатиева беше не само голям артист, но и благороден човек — всеотдайна към своите ученици, колеги и публика“, написа президентът Румен Радев в съболезнователното си писмо до семейството и близките на Евстатиева по повод кончината на изтъкнатата ни оперна певица, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Радев отбелязва, че с кончината й българската култура губи една от своите най-ярки личности.
10.11.2025 15:42

Генералното консулство на България в Ню Йорк: Десетилетия Стефка Евстатиева бе неизменна част от общността ни в Ню Йорк

Десетилетия Стефка Евстатиева бе неизменна част от общността ни в Ню Йорк и бе в сърцето на много емблематични за нея инициативи, включително създаването на „Български концертни вечери в Ню Йорк“ и Българския хор и училище „Гергана“. Това пише във Фейсбук страницата на Генералното консулство на България в Ню Йорк по повод кончината на оперната прима Стефка Евстатиева.
09.11.2025 21:36

Отиде си оперната прима Стефка Евстатиева

Оперната прима Стефка Евстатиева е починала днес след кратко боледуване, съобщи за БТА Станислав Почекански, председател на Съюза на българските музикални и танцови дейци. През последните дни Евстатиева е била в болница в София. Вестта за кончината

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:10 на 13.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация