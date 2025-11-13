Началникът на Регионалното управление на образованието в София-град д-р Елеонора Лилова откри новия STEM център в 96-о Средно училище

Началникът на Регионалното управление на образованието (РУО) в София-град д-р Елеонора Лилова, заедно представители на Столичната община, район „Люлин“, на директори, учители и ученици, откри новия STEM център в 96-о Средно училище „Лев Николаевич Толстой“, съобщават от РУО в София-град.

Д-р Лилова каза при откриването, че създаването на подобни центрове е важен етап в развитието на българската образователна система и подчертава ангажимента на държавните институции към подготовката на следващите поколения. Изграждането на такъв център е не само инвестиция в бъдещето на нашите деца и ученици, но и гарантира устойчивото развитие на цялото ни общество. Чрез предоставянето на модерни условия за обучение се осигурява възможността младите хора да са готови да посрещнат предизвикателствата на утрешния ден с увереност и компетентност, тъй като те ще бъдат тези, които ще създават иновации за по-добър живота, отбеляза началникът на РУО в София-град.

Центърът е създаден, за да предостави на учениците възможност за развитие в областта на технологиите, инженерството, изкуствата, науките и математиката. Той ще допринася да се стимулира креативността на учениците и ще ги подготвя за предизвикателствата на бъдещето, каза д-р Лилова.

В STEM центъра учениците ще имат възможността да учат, откриват, експериментират, изследват и създават с реални проекти в области - като роботика, моделиране, дизайн и програмиране. Целта е да се осъществява промяната за овладяване на компетентностния подход и да се насърчават младите таланти да развият своите умения и знания, които ще бъдат от съществено значение за тяхното бъдещо професионално и личностно развитие, каза д-р Елеонора Лилова.

Още с откриването на центъра започна специалното интегрирано занятие на екипите „Земя“ и „Марс“, които демонстрираха как учениците могат да работят заедно и да прилагат наученото в практически контекст.