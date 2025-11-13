Две събития, посветени на здравословното хранене, организират в троянския Туристически информационен център, съобщи за БТА Цветомира Дренска от местната администрация.

На 21 ноември (петък) от 17:30 часа, по случай Деня на християнското семейство, в центъра ще има лекция и демонстрация на приготвяне на автентичен хляб с квас. Лекцията ще водят двете собственички на местна пекарна Елица Досева и Петя Велчева. „Традицията повелява във всяко българско семейство да бъде замесена питка за Деня на християнското семейство", разказа Дренска и затова фокусът в този ден е точно този. Квасът е древен метод за правене на хляб – познат от хилядолетия, преди появата на промишлената мая. Днес интересът към него е и израз на желание да се върнем към по-естествени и устойчиви практики, да опознаем процесите и да „забавим“ ритъма на храненето, добави тя.

На 22 ноември (събота) гост в Троян ще бъде нутриционистът и хранителен терапевт Маги Пашова. Срещата разговор започва в 10:30 часа и ще проследи здравословното хранене от бременността до първите хапки на детето. Пашова ще сподели своя практически опит и актуални препоръки за пълноценното хранене преди и по време на бременността, възстановяването след раждането и кърменето, принципите на захранване и изграждане на добри хранителни навици у бебетата и малките деца. Сред акцентите в срещата ще бъдат превенцията на хранителните трудности и селективното хранене.

Очакваме участниците да си „вземат“ от тези два дни знание, вдъхновение и практични умения, добави Цветомира Дренска. Организатор и на двете събития е Община Троян.

БТА припомня, че през октомври, отново на същото място, от Общината организираха и среща за настоящи и бъдещи родители с фокус върху подготовката за раждането, адаптацията у дома и практически насоки за първите грижи за бебето.