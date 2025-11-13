Общинският съвет в Сливен прие предложението за намаляване на цената на терен в „Промишлената зона“ от 3,75 млн. лв. на 1,875 млн. лв.

На заседание на Общинския съвет в Сливен се проведе дебат по предложението за намаляване на началната цена при продажбата на терен в „Промишлената зона“. Става дума за общински имот с площ над 80 декара, за който проведените досега търгове са се провалили заради липса на кандидати.

Съветниците одобриха предложението началната цена да бъде намалена наполовина – от 3,75 млн. лв. на 1,875 млн. лв. (без ДДС). Победителят в бъдещия търг ще трябва допълнително да внесе 180 хил. лв. депозит за електроснабдяване и 725 хил. лв. с ДДС за възстановяване на вече направените от общината разходи по присъединяване към мрежата.

Темата предизвика дискусия в залата. Стефка Шевкенова-Пашова от групата „Независими за Сливен“ се обяви против намалението, настоявайки за по-задълбочен анализ и сравнение с други продажби, при които цената достига 55 лв. на кв. м срещу предложените 23 лв. Тя постави въпроси и за възможността имотът да бъде разделен, както и водени ли са разговори с потенциални инвеститори.

Заместник-председателят на Общинския съвет Момчил Пантелеев предложи търгът да се проведе публично, в зала и при присъствие на полиция, за да се гарантира прозрачност и да не бъде възпрепятстван нито един участник.

Кметът на Сливен посочи, че намалението е обосновано от факта, че досегашните търгове са били неуспешни, и се ангажира да осигури присъствие на полиция по време на новия търг.

Предложението бе прието с 22 гласа „за“, 7 „против“ и 8 „въздържал се“, като в решението бе включено допълнение за провеждане на търга в зала с полицейско присъствие.

Останалите точки от дневния ред, свързани с управление и разпореждане с общински имоти – продажби, наеми, прекратяване на съсобственост и урегулиране на парцели – бяха приети единодушно и без дебати.