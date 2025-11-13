Чешката централна банка купува криптоактиви за 1 милион долара

Чешката национална банка (CNB) съобщи днес, че е придобила биткойни и други криптоактиви за 1 млн. долара, за да натрупа практически опит в работата с дигиталните пазари. Очаква се след две до три години да бъде извършена оценка на резултатите от проекта, предаде Ройтерс, цитирайки изявление на централната банка.

Портфейлът се състои предимно от биткойни, но включва и стейбълкойни - криптовалути, обвързани с щатския долар, както и токенизиран депозит. Те са придобити чрез пазарна трансакция, уточняват от централната банка, без да разкриват допълнителни подробности.

„Целта на портфейла е да се натрупа практически опит с държането на дигитални активи и да се внедрят и тестват необходимите свързани процеси“, заявиха от банката.

Новопридобитите криптоактиви ще се държат отделно от международните резерви на Чешката национална банка и няма да бъдат увеличавани активно.

„В тестовото портфолио централната банка ще тества цялата верига от процеси, свързани с покупката, държането и управлението на цифрови активи – от техническото администриране на ключове и многостепенни процеси на одобрение, през кризисни сценарии и механизми за сигурност, до проверка на спазването на изискванията за борба с прането на пари“, се посочва в изявлението.

Управителят на централната банка на Чехия Алеш Михл, който първоначално лансира идеята за проучване на биткойни през януари, заяви, че се появяват нови начини за извършване на плащания и инвестиции и банката иска да бъде готова.

„Реалистично е да се очаква, че в бъдеще ще бъде лесно да се използва (чешката) крона за закупуване на токенизирани чешки облигации и не само това – с едно докосване - еспресо, с друго – инвестиция в облигация или друг актив, която преди беше запазена само за по-големите инвеститори“, заяви Михл.

„Като централна банка искаме да изпробваме този подход“, посочи той.