Второ Средно училище „Проф. Никола Маринов“ в Търговище разширява чуждоезиковото обучение и с китайски език

Второ Средно училище (СУ) „Проф. Никола Маринов“ в Търговище разширява чуждоезиковото обучение и с китайски език. През учебната 2025/2026 г. за първи път от последните осем години са сформирани две групи по китайски език за ученици от прогимназиален и гимназиален етап на обучение, съобщиха от ръководството на училището.

За БТА директорът Анета Куманова допълни, че към момента във Второ СУ се изучават английски, немски и руски език. В групите по китайски език са включени деца и младежи от пети до дванадесети клас.

Обучението се провежда от доброволец-преподавател Лей Бин Бин от Института „Конфуций“ към Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Засега занятията се провеждат веднъж седмично за всяка група, съобразено с ангажираността на преподавателя.

„Преди да започнем, направихме проучване сред родителите и според броя желаещи и възрастта, сформирахме две групи от по 10-15 ученика“, обясни директорът Куманова. От училищното ръководство са убедени, че партньорството дава възможност на учениците не само да изучават езика, но и да се потопят в богатата култура на Древен Китай, разширявайки своите възможности и хоризонти.