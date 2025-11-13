На борда на падналия турски военнотранспортен самолет е нямало боеприпаси, заяви турското министерство на отбраната

На борда турския военен самолет С-130, който се разби в Грузия при полет от Азербайджан към Турция и доведе смъртта на 20 военнослужещи, не е имало боеприпаси, а само военнослужещи и части за поддръжка на самолети. Това става ясно по време на традиционния седмичен брифинг на Министерството на отбраната. Част от изявлението беше излъчвано на живо и в социалните медии.

На него бяха представени и детайли около дейностите на падналия самолет. Говорителят на военните - контраадмирал Зеки Актюрк заяви, че самолетът е бил в Азербайджан, за да извърши полети по случай за Деня на победата на Азербайджан в Нагорни Карабах, който беше честван в страната на 8 ноември. На борда му е бил екип по поддръжка на военни самолети F-16, които е трябвало да се приберат обратно в Турция след тържествата.

От съображения за безопасност от вчера, 12 ноември, са били спрени полетите на всички останали военни самолети C-300, с които Турция разполага.

„Полетите на самолетите ще започнат (отново), след като бъдат направени всички технически прегледи и бъдат анализирани резултатите от тях“, заявиха от Министерството на отбраната на Република Турция.

Падналият самолет е бил модернизиран, а поддръжката – извършена на време. Последните инспекции са били в периода 11-12 септември 2025 г. От Министерството уточниха, че този модел самолети се използва в 70 държави към настоящия момент и опровергаха твърденията, че самолетът е закупен от Саудитска Арабия, след като е бил изведен от експлоатация.

„Самолетът е закупен от Саудитска Арабия през 2012 г., инвентаризиран е като самолет на турската авиация през 2014 г., след като е завършен процесът по поддръжката му. Модернизиран е и е върнат в експлоатация през 2022 г. Оттогава се осъществява и процесът по редовната му поддръжка“, заявиха от Министерството на отбраната.

Очаква се днес в Турция да пристигнат телата на загиналите. Последното от общо 20 тела, което все още се издирваше, беше открито тази сутрин.