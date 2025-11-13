Румъния пуска специална платформа за регистриране на официалните срещи в правителството в интерес на почтеността

site.btaРумъния пуска специална платформа за регистриране на официалните срещи в правителството в интерес на почтеността
Генералният секретариат на румънското правителство съобщи, че се въвежда задължителен „Единен регистър за прозрачност на интересите“, който ще записва официалните срещи на членовете на правителството, данни за участниците в тях и история на взаимодействията, съобщава телевизия Диджи 24.
Платформата „Единен регистър за прозрачност на интересите“ бе пусната вчера със съдействието на Службата за специални комуникации. Използването ѝ вече е задължително на правителствено равнище, посочва телевизията, като се позовава на съобщение във Фейсбук на Генералния секретариат на румънското правителство. Институцията уточнява, че новата версия е изцяло модернизирана от техническа и функционална гледна точка и ще допринесе за укрепване на прозрачността и почтеността на процесите на вземане на решения.
„Единният регистър за прозрачност на интересите“ е част от реформите, с които се е ангажирала Румъния в Националния си план за възстановяване и устойчивост с цел укрепване на етиката и морала в администрацията, отбелязва Диджи 24.
Новината за пускането на регистъра идва на фона на информации от разследване на антикорупционната агенция в Румъния, от които стана ясно, че премиерът Илие Боложан се е срещнал на 23 септември с арестувания в момента бизнесмен Фанел Богош. Срещата бе потвърдена от говорителката на правителството Йоана Ене Доджою, която уточни, че разговорът в Двореца „Виктория“ (румънския Министерски съвет) е продължил около 15 минути.
Националната дирекция за борба с корупцията (DNA) разследва Фанел Богош, който е сред най-големите птицевъди в Румъния, за корупция, включително даване на подкупи. По случая са разследвани още няколко души, сред които окръжният лидер на Национално-либералната партия (НЛП) в окръг Васлуй Михай Барбу. Именно Барбу уредил срещата между Фанел Богош и премиера Боложан (който е лидер на НЛП), като я обосновал с необходимост от решаване на политически проблеми в местния филиал на партията.
Румънски медии публикуваха подслушани от прокуратурата разговори по делото, което е свързано с опитите на Фанел Богош да отстрани от длъжност началника на санитарно-ветеринарната агенция в окръг Васлуй, защото му отказал обезщетение за заразени със салмонела пилета. За да реши проблемите си със санитарно-ветеринарната агенция във Васлуй бизнесменът използвал няколко мрежи за влияние и достигнал дори до премиера Илие Боложан, писаха румънски медии. Според подслушани разговори птицевъдът платил „милион и половина евро“, за да си уреди срещата с министър-председателя, която обаче не довела до решаване на проблемите му.
