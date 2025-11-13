МТИ: Правителството реши да въведе четиринадесета пенсия, заяви Орбан

Правителството взе решение на днешното си заседание да въведе четиринадесета пенсия, заяви унгарският премиер Виктор Орбан на профила си във „Фейсбук“, предаде националната новинарска агенция МТИ.

„През последните години възстановихме тринадесетата пенсия и е време за нова голяма стъпка, като въведем четиринадесета пенсия“, заяви премиерът.

„Ние изпълняваме обещанията си“, посочи Орбан.

„Казахме, че дори онези, които не гласуват за нас, ще се възползват от нашето управление. Всички ще получат тази пенсия, независимо за кого са гласували. Уважение за възрастните!“, заключи той.

