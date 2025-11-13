Подробно търсене

МТИ: Правителството реши да въведе четиринадесета пенсия, заяви Орбан

Виктор Турмаков
Унгарският премиер Виктор Орбан. Снимка: AP Photo/Evan Vucci
Будапеща ,  
13.11.2025 15:44
 (БТА)

Правителството взе решение на днешното си заседание да въведе четиринадесета пенсия, заяви унгарският премиер Виктор Орбан на профила си във „Фейсбук“, предаде националната новинарска агенция МТИ.

„През последните години възстановихме тринадесетата пенсия и е време за нова голяма стъпка, като въведем четиринадесета пенсия“, заяви премиерът.

„Ние изпълняваме обещанията си“, посочи Орбан.

„Казахме, че дори онези, които не гласуват за нас, ще се възползват от нашето управление. Всички ще получат тази пенсия, независимо за кого са гласували. Уважение за възрастните!“, заключи той.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МТИ)

Свързани новини

31.10.2025 10:29

МТИ: Виктор Орбан обяви въвеждането на 14-а пенсия в Унгария

Унгарският премиер Виктор Орбан обяви снощи, че в страната ще се изплаща 14-та пенсия, предаде националната новинарска агенция МТИ. Във видеоклип, публикуван в социалната мрежа „Фейсбук“, Орбан обясни, че решението е последвало продължителен дебат

